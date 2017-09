It-kontrakterne ender alt for ofte galt: Sådan kan både kunde og leverandør få succes

Alt for ofte ender it-sourcingen slet ikke, som man håbede på, da kontrakten blev indgået. Se her, hvordan både kunde og leverandør kan få succes med samarbejdet.

Der skal udvikles en fælles forståelse for det forretningsmæssige udfald, man jagter.

Der skal mere fokus på langsigtede mål og visioner.

Der skal være et aktivt samarbejde om beslutninger, der vedrører kritisk it-arkitektur.

Gå efter transformation med en klar planlægning.

Find frem til kontrakt-mekanismer, der kan give en gevinst til begge sider - en win-win.

Markedet for it-services boomer.Som Computerworld skrev for et par uger siden, har mange af konsulentvirksomhederne kronede dage, når stadig flere kunder søger hjælp til nye typer af digitale opgaver, og i det hele taget bliver stadig flere it-opgaver outsourcet.Det ender dog langt fra altid som en succes, når nye outsourcing- og konsulentkontrakter indgås.Det skriver rådgivningsfirmaet McKinsey i en ny analyse , der bygger på en gennemgang af flere hundrede kontrakter fra de seneste tre år.“Af flere årsager har det været svært at gøre tingene rigtigt med it-sourcing-relationer,” lyder det fra fra McKinsey.“På grund af den hastighed, som nye teknologier og softwareudvikling finder sted med, kæmper it-indkøbere ofte med at forstå, hvordan man får realistiske mål og incitamenter; hvordan man balancerer forskellige prioriteringer relateret til omkostninger, effektivitet, kvalitet og innovation; og hvordan man strukturerer governance til gavn for begge parter.”McKinsey skriver i analysen, at it-leverandørerne samtidig har tilsvarende udfordringer - eksempelvis hvordan man kan prioritere mål og ressourcer på en måde, så man lever op til forventningerne hos mange forskellige kunder.Desværre viser gennemgangen af de mange kontrakter, at både kunde og leverandør ofte ender med et utilfredsstillende resultat:“I mange af de kontrakter, vi gennemgik, realiserede sourcing-relationen ikke det fulde potentiale. Eksempelvis var mere innovation et ønsket mål på begge sider, men det haltede det ofte bagefter med ifølge de ledere, vi talte med.”“Den slags huller i ydelsen eksisterer, fordi der er mangler i partnerskabet på begge sider,” skriver McKinsey.McKinsey har derfor fem konkrete anbefalinger til, hvordan man kan få mere succes med sourcing-kontrakterne både hos kunden og leverandøren.Ifølge McKinsey skal både kunde og leverandør arbejde med alle fem områder, hvis man vil have succes med kontrakterne og ikke kun vil fokusere på omkostninger.Rådgivingsfirmaet vurderer, at man på denne måde kan få mellem to og fire gange så meget værdi ud af samarbejdet som med en tradtionel tilgang til kontrakten.