Stort it-nedbrud rammer DSB: Billetsalg sat ud af spillet

De it-systemer, der støtter op om billetsalg til danskere, der skal køre med DSB her til morgen, er sat ud af spillet. Det oplyser DSB.

Står du på Hovedbanegården og skal til at trække en togbillet, så kan det godt blive svært.DSB er nemlig her til morgen blevet ramt af et it-nedbrud, der har sat billetsystemerne ud af spillet. Det oplyser DSB tilNedbruddet omfatter både DSBs billetautomater, DSBs app samt systemet, der gør det muligt at købe billetter i 7-eleven-butikkerne.Tilgengæld er der ingen problemer for folk med Rejsekort, da det system ikke er ramt af nedbruddet.Skal man med toget og automaterne på perronen ikke er samarbejdsvillige nok til at spytte en billet ud, så behøver man ikke væbne sig med tålmodighed.DSB opfordrer nemlig passagererne til at springe på de tog de skal nå og så tage kontakt til togpersonalet efterfølgende. Det siger underdirektør i DSB Produkt Aske Wieth-Knudsen til Politiken