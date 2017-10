Morgen-briefing: Apple allerede klar med tredje opdatering af iOS 11 / Minister: Bredbåndspuljen skal evalueres / Pladser til pige-camp på IT-U revet væk

Apple allerede klar med tredje opdatering af iOS 11. Minister: Bredbåndspuljen skal evalueres. Golfbold med indbygget GPS snart i handlen. Pladser til pige-camp på IT-U revet væk. Taxa-app opdateres - nu kan du se hvor hyrevognen befinder sig. Freeway overtager hele Room Service.

Annonce:



Annonce:

Godmorgen fra Computerworld. Her kommer overblikket over it-nyhederne fredag morgen v/ morgen-briefing-bestyrer Dan Jensen.Det er blot tre uger siden, at Apple lancerede sit nye styresystem, iOS 11. Men allerede nu er Apple klar med den tredje opdatering af det splinternye styresystem.Den nye opdatering - iOS 11.0.3 - indeholder bug fixes samt en sikkerhedsopdatering.Apple udsendte den opdatering af iOS 11 allerede på dagen, hvor systemet blev lanceret. Forgængeren - iOS 10 - blev i alt opdateret 11 gange siden lanceringen for et år siden.Energi-, forsynings- og klimaminister Lars Christian Lilleholt (V) vil have evalueret de hidtidige resultater af bredbåndspuljen, hvorfra der indtil videre er blevet uddelt penge to gange.Ifølge ministeren har puljen været en succes, i det den har været genstand for meget stor interesse. Bagsiden er, at langt fra alle ansøgerne har fået penge til deres bredbåndsprojekter.“Vi kunne have tømt puljen op til flere gange, hvis alle ansøgninger skulle have haft støtte,” lyder det fra ministeren, der i sommer var kaldt i samråd i Folketinget for at svare på spørgsmål om fordelingen.Der er i alt afsat 200 millioner kroner over fire år i puljen. I fjor blev der uddelt 80 millioner kroner. I år og frem bliver der uddelt 40 millioner kroner årligt.Ifølge ministeren er formålet med evalueringen blandt andet at sikre, at puljen ikke har bremset de kommercielle selskabers bredbånds-udrulningMan kan komme med sine bemærkninger indtil 23. oktober viaMange golfspillere har stiftet kendskab med det mystiske fænomen, at boldene pludselig af sig selv flytter sig længere væk fra hullet, efter de er landet efter et ellers ret godt og præcist slag - måske på grund af de mystiske ‘vandmagneter’ og 'sandmagneter,' som vistnok erfaringsmæssigt i al hemmelighed er blevet indbygget i mange golfbolde.Det gør, at golfspilleren render rundt og leder efter bolden et helt andet sted end der, hvor bolden egentligt ligger (som ofte er i det høje græs, søen eller bunkeren).Nu er der hjælp på vej. Golfbold-producenten OnCore Golf har nemlig fået patent på en GPS-løsning til golfbolde og regner med at kunne præsentere en prototype på en søgbar goldbold til næste år.GPS-bolden kommer til at hedde ‘Genius Ball’, og den kommer til at koste cirka 160 kroner. Men så behøver man jo heller ikke så mange af dem.IT-Universitetet i København danner i næste uge ramme om en såkaldt IT-Camp for gymnasiepiger, og de 50 pladser er ifølge universitetet blevet revet væk, og der er blevet oprettet en venteliste.Ideen med pige-campen er at øge interessen for teknologi blandt pigerne, som man gerne ser i højere grad tager sig en it-uddannelse.IT-Universitetet afviklede også en IT-Camp for piger i foråret med 48 deltagere. 16 af dem søgte herefter ind på IT-U - heraf 13 på en software-uddannelse, hedder det.På campen skal pigerne blandt andet programmere en robot og udforske mulighederne inden for sundhedsdata.“Det selv at få lov til at prøve at programmere er en appetitvækker. Når man først har prøvet at programmere, oplever mange unge, kvinder såvel som mænd, at det er et både sjovt og skabende fag,” lyder det fra rektor Mads Tofte.En af Danmarks helt store taxa-apps - Taxa 4 x 35 (Taxi booking) - er blevet opdateret med en række smarte features, der minder påfaldende meget om en række af de features, som i sin tid var med til at gøre Uber-appen populær blandt brugerne.De nye features tæller blandt andet muligheden for at vælge fast pris, tilføje favoritadresser samt for at se den bestilte hyrevogn før bestillingen, så man som kunde kan se, hvor langt væk den er.Ligeledes kan man betale direkte med MobilePay og bruge fingeraftryk ved betaling og få tilsendt kvittering direkte per mail.De etablerede taxa-selskaber blæste til kamp, da Uber ankom til Danmark for nogle år siden. Men mange kunder mente, at taxa-firmaerne havde for dårlig service og for lidt brugervenlige løsninger i forhold til Uber og opfordrede dem til at komme på omgangshøjde.Morten Wagner, der står bag Freeway som ejer blandt andet Dating.dk, køber efter en del uenighed restaurantkæden Cofoco ud af take away-firmaet Room Service. Hidtil har de to parter hver ejet halvdelen af firmaet.Room Service anvender samme koncept som Just Eat og Hungry.dk - men fokuserer via sine omkring 45 chauffører på dyrere, københavnske restaturanter. Omsætningen landede i fjor på cirka 45 millioner kroner. Driftsoverskuddet var på tre millioner kroner.De to ejere i den senere tid været uenige om strategien for Room Service.Morten Wagner har gennem mange år tjent betydelige summer på ikke mindst dating.dk.