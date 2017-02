De nye roaming-regler: Sådan kan de påvirke dit mobil-abonnement

Den nye roaming-aftale fra EU betyder fri data i EU-lande uden merpris. Regningen ender hos teleudbyderne, og det kan føre til begrænsninger eller ændringer af dit abonnement.

EU's "kamp" mod roaming-priserne har betydet, at priserne er sænket med 92 procent siden 2012, ifølge EU.

Til sommer skal du ikke længere være bange for at køre syd for Kruså med "roaming" slået til på telefonen.Fra den 15. juni vil det ikke længere koste mere end dit eksisterende data-abonnement at roame i EU-lande.Men selvom du nok klapper i hænderne over udsigten til stilhed fra bagsædet ned gennem Tyskland, efter du har kastet en iPad med LTE og Netflix om til børnene, græder teleselskaberne.For ekstraregningen ender hos dem. Helt præcis 57 kroner vil det koste danske teleudbydere, hver eneste gang du henter en gigabyte ned på telefon eller tablet.Og med et Netflix-abonnement på bagsædet, kan det gå hurtigt.Benytter du fem gigabyte af dit eksisterende abonnement på en udenlandsrejse inden for EU, vil det altså koste dit teleselskab 285 kroner, uanset om du selv giver 89 kroner om måneden for abonnementet.En sejr for forbrugerne, mener flere af politikerne bag forslaget, heriblandt Jens Rohde (RV), men aftalen kan i sidste ende betyde, at du kan roame mindre end før.Eller ende med, at du slet ikke kan roame.Alle de fire største teleudbydere i Danmark, TDC, Telenor, Telia og 3, vil endnu ikke udtale sig om konsekvenserne ved den nye EU-aftale.I stedet henviser flere af dem til Teleindustriens Jakob Willer."Roaming-aftalen vil unægteligt føre til et øget økonomisk pres på teleudbyderne, og det er endnu uvist, hvordan de forskellige teleudbydere vil gøre til sommer," siger Jakob Willer.I realiteten har telebranchen fire umiddelbare løsninger mod roaming, som alle vil ramme dig som forbruger:1. Kan hæve abonnementsprisen generelt for alle abonnementer.2. Sænke mængden af data på de billigste abonnenter.3. Kan fjerne muligheden for roaming helt fra de billigste abonnementer, så telefonen kun kan bruges i Danmark og gøre roaming til et tilkøb.4. Sætte begrænsning på mængden af data, der må roames i udlandet på et dansk abonnement."Der forsvinder jo nogle penge fra teleudbyderne, og de skal findes et andet sted, så det vil helt sikkert få nogle konsekvenser, som kan mærkes," tilføjer direktøren fra Teleindustrien, Jakob Willer.Som en del af roaming-aftalen blev Fair Use-forslaget gennemført. Det betyder, at du som EU-borger maksimalt må roame i 90 dage om året til den pris, som du betaler i dit hjemland.Det betyder også, at du skal være hjemme mindst én gang hver 30. dag.Og ikke mindst kan teleudbyderne begrænse, hvor meget data, du må forbruge i udlandet.I første omgang lød udregningen på cirka halvdelen af dit hjemlige dataabonnement, men i går kom EU med en ny udregning, ifølge Jakob Willer.Udregningen lyder således:(Abonnentspris (uden moms) / Pris pr gigabyte (57 kroner) ) x 2.Hvis der medfølger andre fordele med dit abonnement, HBO Nordic eller Spotify som hos Telias abonnementer, så trækkes det også fra først.Det betyder, at hvis du har et abonnement med 15 gigabyte data for 89 kroner, kan teleselskaberne begrænse din datamængde i et EU-land ned til cirka 2,5 gigabyte data.Hvis du ser Netflix på din iPad med højeste kvalitet, kan du se film i cirka halvanden time, hvis du begrænses til 2,5 gigabyte.Den nye roaming-aftale træder i kraft den 15. juni.