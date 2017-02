Ubers topchef lusker væk som Trump-rådgiver efter massiv online-shitstorm

Ubers topdirektør Travis Kalanick er ikke længere at finde blandt præsident Donald Trump rådgivere.

Efter en længerevarende shitstorm og hundredtusindvis af slettede bruger-apps har Ubers topdirektør valgt at forlade Donald Trumps økonomiske råd. Tesla-direktør Elon Musk forbliver som præsidentens rådgiver.

Ubers stifter og topdirektør Travis Kalanick er ikke længere at finde blandt rådgiverne i det økonomiske panel hos USA's præsident Donald Trump.Det blev en kendsgerning torsdag i denne uge.Udtrædelsen af økonomi-panelet er sket efter, at Travis Kalanick og Uber har været ude i en massiv shitstorm, efter Donald Trump har indført indrejseforbud fra en række lande med overvejende muslimsk befolkningssammensætning.Uber-medarbejdere har stillet spørgsmålstegn ved deres chefs tilknytning som rådgiver til Donald Trump, men især online har kritikken været rå fra Uber-kunder og andre folk.Det skriver The New York Times Flere af de 50.000 Uber-chauffører i USA er immigranter, og det er faldet mange for brystet, at deres direktør har tilbudt sin hjælp til Donald Trump.Måske endnu værre for Ubers pengemaskine har det været, at konkurrenterne har set deres snit til at udnytte situationen med tilknytningen mellem Uber-direktøren og Donald Trump.Blandt andre har taxa-samkørsels-konkurrenten Lyft doneret en million dollar til den amerikanske borgerrettighedsorganisation American Civil Liberties Union.Samtidig er Lyft-app'en fløjet til tops i app-butikkerne på bekostning af Uber-app'en, efter hashtagget #DeleteUber - en opfodring til at slette Uber-app'en - har spredt sig som lynild på de sociale medier.Ifølge The New York Times har 200.000 brugere slettet deres Uber-app i læ af online-shitstormen, og den slags kan mærkes på Ubers forretning.Travis Kalanick begrunder sin udtrædelse af Donald Trumps økonomiske råd med, at der er en opfattet virkelighedskløft mellem folks opfattelse af Uber, og hvad Uber i virkeligheden står for.Han har i en mail til Uber-medarbejderne forklaret, at hans engagement som præsidentiel rådgiver blev opfattet som en støtte til Donald Trump.Samtidig understregede han i sin besked, at det omstridte immigrationsstop fra udvalgte lande er et slag mod muligheden for succes i USA - og mod Ubers forretning.Flere af tech-verdenens Sillicon Valley-virksomheder har efter en indledende fase med åbne arme rettet mod Donald Trump samlet sig i massive protester mod den kontroversielle præsident.Tesla-direktør Elon Musk er også med i præsidentens økonomiske råd, og han har fastslået, at han forbliver der, hvor han kan være med til at påvirke præsident Donald Trump frem for at vende ham ryggen.