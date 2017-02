Dansk-stiftet søgemaskine solgt for milliardbeløb

Den dansk stiftede rejsesøgemaskine Momondo er blevet solgt for anden gang på få år. Denne gang har en stor amerikansk koncern måtte punge ud med et milliardbeløb.

Den dansk-stiftede rejse-søgemaskine Momondo er netop blevet solgt for 3,8 milliarder danske kroner.Køberen er amerikanske The Priceline Group, der også ejer booking.com og rejsesøgemaskinen kayak.com.Momondo blev stiftet i Danmark i 2006, men allerede i 2011 blev virksomheden første gang solgt til udlandet.Dengang var det britiske Cheapflights, som købte søgemaskinen for et beløb, der angiveligt lå på mellem 400 og 600 millioner kroner.I en mail til nyhedsbureauet Ritzau oplyser Pia Vemmelund, der er administrerende direktør i Momondo, at hun ser frem til, at virksomheden nu bliver en del af den amerikanske koncern."Vi ser frem til de nye muligheder salget giver Momondo og til at fortsætte med at bygge på vores succes som dansk virksomhed," skriver hun i mailen.Da Momondo i 2011 første gang blev solgt blev adskillige danskere forgyldt.Eksempelvis skrev business.dk , at stifteren Thorvald Stigsen scorede "par hundrede millioner" selv, mens den danske tv-station Tv2, der havde en ejerandel på 10 procent, tjente 46 millioner kroner på handlen.Momondo har i dag 300 ansatte, der er placeret i København, London og Boston.