Er dette Nokias nye fremtid? Er på trapperne med globalt sammenbundet IoT-netværk

Nokia er på trapperne med et nyt produkt, som selskabet håber kan komme til at revolutionere verden: Et verdensomspændende IoT-netværk.

Finske Nokia har gennem længere tid forberedt lanceringen af et af selskabets store satsningsområder: Det fortsat spirende Internet of Things eller IoT.Og her er der snart nyt fra det finske selskab, der siden salget af mobilforretningen til Microsoft har arbejdet på at finde en ny position med vægt på netværk.Senere på måneden åbner verdens førende mobil-messe, Mobile World Congress, i Barcelona.Her vil Nokia præsentere et netværk specielt udviklet til Internet of Things, som selskabet kalder for Wing (‘worldwide IoT network grid').Der er tale om en virtuel, global infrastruktur, som ifølge selskabet skal understøtte selve grundideen i IoiT, nemlig at forbinde enheder med hinanden - også dem, der ligger langt fra datacentre og lignende.Nokias ide er, at Wing-netværket skal kunne dække hele verden ved at sammensætte både private og kommercielle netværk og satellit-systemer til et samlet hele, som via den virtuelle tilgang i brug kan fungere som ‘egne' netværk."Et globalt selskab kan faktisk få, hvad der kommer til at fremstå som dets eget virtuelle netværk, som globalt kan forbinde dets IoT-enheder," lyder det fra Nokia.Wing bliver formelt lanceret til efteråret.Nokia - der engang var verdens største mobiltelefon-producent - har efter sin store nedtur i flere år kørt kanonerne i stilling til en fremtid båret af løsninger til det stadigt spirende Iot.Selskabet har således købt franske Alcatel-Lucent samt det franske selskabe Withings, der har specialiseret sig i fitness-trackere, smartwathces og andre wearables.Med Wing-projektet er der nu for alvor åbnet for ballet i kampen om at sætte sig på de globale netværk, som bliver vigtige, når IoT for alvor kommer i gang.Det er således kun få dage siden, at satellit-selskabet Inmarsat løftede sløret for dets planer om ligeledes at gå ind på dette marked.Det skal ske ved at koble de såkaldte LoRaWan-netværk sammen med selskabets satellitter, hvilket skal bane vejen for udnyttelse af IoT i øde egne som eksempelvis tracking af kvæg i Australien eller monitorering af vanding i fjerntliggende plantager.Wing-projektet er tænkt som en slags managed service, som forbinder lokale netværk, mobil-netværk, WiFi og kablet infrastruktur med satellitter og andet.Netværket skal ikke bygge på Nokia-hardware, men skal kunne inkludere netværk af mange forskellige typer, platforme og mærker, og det er ideen, at Nokia skal kunne sammensætte netværk af alle typer og formater via Wing.Nokia forestiller sig således, at virksomheder skal kunne anvende Wing til eksempelvis at følge containere, køretøjer, varer og lignende på deres rejse rundt på hele kloden via netværket, hvor de automatisk skal skifte fra lokalt Wing-netværk til lokalt Wing-netværk i takt med, at de kommer frem.Wing skal styres via Nokias egen Impact IoT-platform.