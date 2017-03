Nets holder kortene tæt til kroppen efter MobilePays krigserklæring: "Men vi arbejder hele tiden på nye tiltag"

I sidste uge blev Nets udfordret af MobilePay. Men det er endnu uklart , hvordan Nets vil reagere på krigserklæringen fra den fremadstormende mobilbetalingstjeneste.

"Vi ser det ikke som en konkurrent."Sådan lyder udmeldingen fra Nets efter, at Danske Banks MobilePay-app i sidste uge lancerede MobilePay Subscriptions, der er en ny funktion til abonnementsbetalinger, som har mange ligheder med Nets' succestjeneste Betalingsservice.Trækket er i danske medier blevet set som en yderligere optrapning af den betalingskrig, der ventes at bryde ud lys lue i løbet af kommende måneder. For her har Nets proklameret, at virksomheden vil lancere "et mobilt Dankort".Men Ulrik Marshall, der er kommunikationsmedarbejder i Nets, mener ikke, at MobilePays løsning er en konkurrent til Betalingsservice."Det er endnu en spiller på markedet, men ikke en direkte konkurrent til Betalingsservice. Jeg ser det snarere som et alternativ til tilbagevendende kortbetalinger," siger han til Computerworld."Hos Nets arbejder vi hele tiden på nye tiltag. Eksempelvis lancerede vi sidste år en app til Betalingsservice, der giver dig et overblik over dine Betalingsservice-aftaler. Men jeg kan ikke sige noget om, hvilke nye produkter, vi har på vej, og hvornår de kommer.""Vi se, at folk først og fremmest bruger automatisk korttræk til denne type tjenester. Derfor tror vi også på, at Betalingsservice i fremtiden vil fungere som ryggraden for de faste regnebetalinger hos mange danskere. Eksempelvis når det gælder betalinger som husleje og lån.""For virksomhederne giver det en mulig for integration med deres regnskabssystemer, og samtidig giver vi forbrugerne overblik over deres betalinger på alle type platforme - ikke bare på smartphones. Betalingsservice virker også på desktop, via netbank og folk kan også blive opdateret om deres betalinger via breve, der bliver sendt til E-boks eller danskernes fysiske postkasse.""Jeg har ingen kommentar til, hvad vi eventuelt går og arbejder på. Men vi holder naturligvis øje med markedet og er i tæt dialog med vores kunder, så vi kan tilbyde de produkter, som de efterspørger"