Teleselskaberne presses hårdt fra alle kanter: Nye it-muligheder kan være redningen

Telebranchen er under hårdt pres og mister både omsætning og overskud. Nye teknologiske muligheder kan være redningen.

Teleoperatører verden over mærker i disse år forandringens (kolde) vinde.Det bliver sværere og sværere at tjene penge og opnå vækst på de rå teleydelser, om det så er telefoni eller data.I stedet er det indholdsleverandørerne, som leverer tjenester oven på netværket, der har snablen dybere og dybere nede i forbrugernes pengepung.Det er også derfor, at eksempelvis landets største teleselskab, YouSee/TDC, satser så massivt på at bundle abonnementer til 4G eller kabel-bredbånd med streaming-løsninger til musik og film.Og det er derfor, at et nyt teleselskab som Plenti fra starten af har været bygget op omkring løsninger, hvor et abonnement til mobilnetværket er koblet sammen med en stribe abonnementer til indholdstjenester.Den type tiltag retter sig dog primært mod kunderne - og faktisk er det i ligeså høj grad på de interne linjer, man kan finde vejen ud af krisen.En ny rapport fra McKinsey ser nærmere på teleselskabernes krise og de hvilke virkemidler og strategiske tiltag, der kan hjælpe de hårdt pressede teleselskaber.Og rådgivningsfirmaet mener, at der er god grund at tænke i helt nye baner hos teleselskaberne. Der er nemlig i dén grad mulighed for at effektivisere på de interne linjer."Markante fremskridt inden for data analytics, kunstig intelligens, netværksudstyr og andre teknologier har omskrevet industriens vinder-formel.""Med den nyeste software og hardware, sammen med en ledelsespraksis fra den digitale tidsalder, kan mobiloperatører opnå banebrydende omkostningsbesparelser, mens deres størrelse fastholdes eller sågar udbygges."McKinsey peger derfor også på, hvad hovedopgaven for en teleoperatørs topledelse i dag er:"For at udnytte disse muligheder, skal topledere skride til handlinger for at transformere deres virksomheder.""Håndtering af netværk med næste generations-teknologier kan sænke investeringsomkostningerne og driftsudgifter hos trådløse operatører.""Og digital teknologi kan hjælpe dem med at strømline deres forretningsfunktioner og glæde kunderne, hvilket reducerer omkostninger og forbedrer salget," lyder det fra McKinsey."Trådløse operatører har ingen grund til at vente med at foretage disse tiltag - de nødvendige teknologier og ledelsesmetoder er tilgængelige nu."De danske teleselskaber har langt hen ad vejen allerede taget hul på de teknologiske investeringer og tiltag, som McKinsey ridser op.Der er blandt andet blevet investeret i bedre kundehåndteringssystemer og netværkssystemer - og af samme grund er antallet af ansatte hos de store danske teleselskaber også sænket markant over de seneste 10 år.Alligevel må man stadig betegne den danske telebranche som værende i krise.I Energistyrelsens rapport, Økonomiske nøgletal for for telebranchen 2015, kan man læse, at den danske telebranches samlede overskud blev mere end halveret fra 2014 til 2015."I 2014 havde den samlede telebranche et resultat (EBIT) på 5,1 milliarder kroner, som faldt til 2,4 milliarder kroner i 2015," konkluderer Energistyrelsen.Læs mere om rapporten om den danske telebranche her "Overskudsgraden er faldet til 6 procent i 2015, hvor den, hvis man ser bort fra 2012, har ligget over 10 procent de foregående år," lyder det videre.Det går også den forkerte vej med omsætningen. I 2015 havde de danske teleselskaber en samlet omsætning på 39,3 milliarder kroner - et fald på 1,9 procent i forhold til året før.Antallet af ansatte i telebranchen i Danmark lå i 2015 på 13.535. I 2001 var der hele 22.400 ansatte i den danske telebranchen.