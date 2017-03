KMD vil sagsøge ATP efter fyring: ATP's indsats har været mangelfuld, forsinket og fejlbehæftet'

(Foto: Dan Jensen)

ATP bærer hoved-ansvaret for, at KMD ikke har været i stand til at levere det fejlslagne it-system, som nu har føret til, at KMD er blevet fyret. ATP's del af aftalen har været 'mangelfuld, forsinket og fejlbehæftet,' lyder det skarpt fra KMD-direktør Eva Berneke.

ATP bærer en stor del af ansvaret for, at arbejdet med det problematiske it-projekt Social Pension er kørt så meget af sporet, at ATP tirsdag valgte at fyre KMD som leverandør.Sådan lyder det fra KMD's administrerende direktør, Eva Berneke, i et brev, som KMD netop har udsendt til samtlige borgmestre og kommunaldirektører i Danmark.ATP har ophævet kontrakten efter nogle måneders forhandlinger med KMD, da leveringen af systemet indtil videre er forsinket i 15 måneder.Men KMD mener ikke, at ATP overhovedet kan ophæve kontrakten, lyder det fra Eva Berneke."KMD anerkender ikke, at ATP er berettiget til at ophæve aftalen, da ATP ved passivitet har fortabt retten hertil. Tillige er KMD ikke hovedansvarlig for den indtrådte forsinkelse," skriver hun i brevet til kommunerne.Ifølge direktøren har det nemlig klart været ATP's ansvar at ‘beskrive og specificere regler og forretningsmæssige krav' i forbindelse med projektet.Og det er ‘langt fra' sket på en måde, der har gjort, at KMD har været i stand til at levere det aftale."Afklaring, identifikation og beskrivelse af regler har fra ATPs side været mangelfuld, forsinket og fejlbehæftet. De regler, der har været beskrevet i udbudsmaterialet, er steget med mindst en faktor ni," lyder det fra direktøren."Dette er den helt overskyggende og alt afgørende årsag til den aktuelle forsinkelse i projektet, og ansvaret herfor er ATP's. KMD har gentagne gange gjort opmærksom herpå," skriver hun.ATP har varslet et sagsanlæg mod KMD med krav om betaling af et stort millionbeløb.Men også ATP kan forvente at modtage et sagsanlæg."Da ATP ophæver aftalen, agter KMD at nedlægge et selvstændigt erstatningskrav over for ATP til dækning af KMD's tab," lyder det fra Eva Berneke i brevet."Vi beklager de forsinkelser, vi er ansvarlige for. KMD er fortsat parat til at finde et forlig, der er balanceret og realistisk," skriver hun.I brevet til kommunerne oplister KMD det forligs-tilbud, som KMD har tilbudt ATP i sagen. Tilbuddet er i store træk magen til det tilbud, som Kombit netop har accepteret.Det indebærer ifølge KMD i hovedtræk, at- Driftsvederlaget for den eksisterende Pensionsløsning reduceres med 20 procent allerede fra 1. september 2017, og indtil projektet er afleveret. Dette svarer til en reduktion på fem millioner kroner om måneden eller forventeligt cirka 100 millioner kroner i resten af projektet. Dermed garanteres kommunerne en besparelse allerede fra i år.- KMD tilbyder at dække en stor andel af de yderligere omkostninger, som ATP ville få ved videreførelsen af projektet, op til 30 millioner kroner.- KMD påtager sig ansvaret for at gennemføre den regelafklaring, som har været hovedårsagen til projektets forsinkelse.- Hvis projektet forsinkes yderligere, og årsagen hertil er KMD's, vil driftsvederlaget efter en afhjælpningsperiode blive yderligere med 25 procent indtil fejlafhjælpning har fundet sted,således at den samlede reduktion er 45 procent. Sammen med de fem procent reduktion opnået af Kombit-forliget, ville dette svare til en 50 procent-reduktion i forhold til dagens pris på systemet.