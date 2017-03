Martin Thorborg efter nyt kæmpesalg: "Jeg kommer ikke til at investere i andre folks virksomheder. Det gider jeg simpelthen ikke"

Interview: Martin Thorborg har med egne ord "tjent mange penge" på sit seneste salg. Om få år er han igen klar på nye projekter.

Annonce:



Annonce:

Annonceindlæg fra Surftown A/S Ny virksomhed og ny hjemmeside - her er tre klassiske showstoppers Styr på SEO, design og brugervenlighed? Det er ikke altid nemt. Få de gode råd til din hjemmeside her. | Læs mere

"Det er ikke nogen hemmelighed, at jeg er farligt glad for cloudbaserede b2b-tjenester, så det bliver nok noget indenfor det område. Men jeg må helt ærligt sige, at jeg ikke har nogen freakin' anelse om, hvad det bliver."

Annonce:

Den danske it-iværksætter Martin Thorborg har i løbet af få måneder været involveret i to store virksomheds-salg.Først solgt han sammen med sin forretningspartner Nicolai Frisch regnskabsprogrammet Dinero til Visma til for et beløb, der menes at lyde på 148 millioner kroner og nu har han solgt web-portal Ageras til det bahrainske investerings-selskab Investcorp."Lige nu er jeg fortsat direktør i Dinero. Jeg har ikke planer om at kaste mig ud i nye projekter de næste par år, og indtil videre har jeg også en earn-out-klausul, der løber til udgangen af året.""I øjeblikket står pengene fra salget på en konto i Danske Bank til en negativ rente, og det er selvfølgelig ikke så sjovt. I første omgang skal jeg finde noget dødssygt, som jeg midlertidigt kan sætte pengene i. De skulle jo nødigt blive mindre værd. Senere, når jeg har sundet mig, vil jeg kaste mig ud i noget mere risikofyldt.""Jeg ved det ikke. Jeg har jo' mig til at fortsætte hos Dinero noget tid endnu, og derfor prøver jeg i øjeblikket at undgå at få nye ideer. Ellers bliver jeg bare frustreret over, at jeg ikke kan kaste mig ud i dem lige nu."Men det er ikke nogen hemmelighed, at jeg er farligt glad for cloudbaserede b2b-tjenester, så det bliver nok noget indenfor det område. Men jeg må helt ærligt sige, at jeg ikke har nogenanelse om, hvad det bliver."Nej, jeg kommer til at starte mit eget. Jeg kommer ikke til at investere i andre folks virksomheder. Det gider jeg simpelthen ikke. Det vælter ind med mails til mig med tilbud fra folk, og det synes jeg er røvsygt. Det er ikke sjovt at investere i noget og så sidde med ved nogle bestyrelsesmøder. Den slags overlader jeg til drengene fra 'Løvernes Hule'.""Jeg synes, at det er sjovest at opfinde og forme det helt fra bunden og bygge mit eget team op."