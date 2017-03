Her er gruppen: Disse 12 personer skal støbe kuglerne til statens opgør med dyre evigheds-it-kontrakter

Regeringen har udpeget 12 personer, der i de kommende måneder skal støbe kuglerne til det store opgør med statens haltende it-systemer, manglende fornyelse og ulovlige udbudspraksis med ikke at konkurrenceudsætte sine it-systemer.

Arbejdsgruppen og den digitale strategi

Disse 12 personer skal frem mod sommeren 2017 sparke et oplæg over til regeringen om, hvordan den danske stat kan få ryddet op og fremtidssikret sine it-systemer:



- Lars Frelle-Petersen, Finansministeriet v. Digitaliseringsstyrelsen



- Søren Hartmann Hede, Finansministeriet



- Poul Taankvist, Finansministeriet v. Moderniseringsstyrelsen



- Andreas Berggreen, Skatteministeriet



- Andreas Langsted, Justitsministeriet



- Betina Hagerup, Erhvervs- og Vækstministeriet v. Erhvervsstyrelsen



- Kristian Møller, Energi- Forsynings- og Klimaministeriet v. Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering



- Thomas Fredenslund, Undervisningsministeriet v. Styrelsen for It og Læring



- Torben Buse, Økonomi- og Indenrigsministeriet



- Lars Monrad Gylling, ekstern ekspert



- Michael Moesgaard Andersen, ekstern ekspert



- Torben Ruberg, ekstern ekspert



Kilde: Digitaliseringsstyrelsen

En arbejdsgruppe på en kvinde og 11 mænd skal i de kommende måneder støbe kuglerne til det, der bliver statens næste digitale strategi.Gruppen består af højtstående embedsmænd fra blandt andet Digitaliseringsstyrelsen, Skatteministeriet og Justitsministeriet.Derudover er der tre højtprofilerede eksterne eksperter, blandt andet to tidligere vindere af Computerworld-prisen Årets CIO.De i alt 12 personer har frem mod sommeren tre rettesnore i deres oplæg til statens fremtidige digitale strategi:- Bedre prioritering af it-udgifter og it-aktiviteter.- Styrket opfølgning på samfundskritiske projekter.- Sikker drift af statens kritiske it-systemer.Sagt på en anden måde skal arbejdsgruppen finde ud af, hvordan staten slipper af med sine bedagede legacy-systemer fra en række selskaber med trebogstavsforkortelser til gengæld for billigere, bedre og mere fremtidssikrede it-systemer.Arbejdet med at skabe fremtidens digitale statslige it-systemer har været under opsejling i mange år.Den aktuelle anledning til at nedsætte en arbejdsgruppe er et nyligt overstået kasseeftersyn i de statslige it-systemer, der viste, at en tredjedel af statens it-systemer er flossede, sårbare og udtjente.Hele 157 statslige it-systemer blev ved kasseeftersynet bedømt til at være i en "utilstrækkelig systemtilstand".Når ejerne af systemerne er Skat, Politiet og andre centrale myndigheder, siger det sig selv, at de skal fikses efter årtiers kamp med at få mareridtsprojekter som EFI og Polsag til at makke ret uden at koste staten halve eller hele milliardbeløb for ingenting.Arbejdsgruppen refererer til minister for offentlig innovation Sophie Løhde (V), der fornyligt bebudede en grundig forårsrengøring af statens it-portefølje.Ved den lejlighed blev de tre fokuspunkter for den nedsatte arbejdsgruppe pindet lidt mere ud, da det eksempelvis blev sagt om prioriteringen af it-udgifter og -aktiviteter, at de skulle skabe et bedre grundlag for koordinering på tværs af de statslige myndigheder og langsigtet planlægning af it-porteføljen.Om arbejdet med opfølgning på samfundskritiske projekter lød det, at risikoen for budgetoverskridelser og forsinkelser skulle minimeres med blandt andet mere intensiv rådgivning til Statens It-Projektråd.Slutteligt blev der i forbindelse med den bebudede forårsrengøring sagt, at staten skal være bedre til at arbejde med it-systemerne."Det gælder ikke mindst de systemer, som er kritiske for statens virke eller for samfundet som helhed. Statens it-systemer skal løbende vedligeholdes og videreudvikles, og myndighederne skal blive meget bedre til at konkurrenceudsætte it-løsningerne," lød budskabet om oprydningen i de statslige it-systemer.Computerworld kunne i en række artikler i slutingen af 2015 dokumentere, at flere it-systemer hos blandt de it-tungeste myndighder som Skat og Rigspolitiet ikke har været sat i udbud i flere årtier.