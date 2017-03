ATP forlanger 881 millioner kroner i erstatning af KMD for kuldsejlet it-projekt

ATP kræver 881 millioner kroner i erstatning fra KMD for den kuldsejlede levering af pensionssystemet Social Pension.

Staten stævnede i september KMD for den fejlslagne levering af Skats store inddrivelsessystem EFI med krav om at få tilbagebetalt 692 millioner kroner fra KMD.

Det skete kort tid efter, at skatteminister Karsten Lauritzen (V) skrottede systemet, hvilket betød, at staten måtte vinke farvel til at inddrive 14 milliarder kroner.

Karsten Lauritzen sagde dengang, at han ville have placeret et ansvar for den meget dyre it-skandale og få vurderet, om KMD må tage sin del af ansvaret for det fejlslagne projekt.

Som det er tilfældet med ATP, peger KMD også her på, at det er Skat, der har ansvaret for den fejlslagne leverance.

"Det er vores klare opfattelse, at det er Skat, der har ansvaret for problemerne med inddrivelsesprojektet. Som det har været fremme [...] har Skat ikke haft styr på inddrivelsesprojektet og Skats organisation," lød det dengang fra KMD's juridiske direktør, Mark Skriver Nielsen.

Danmarks største pensionsselskab, ATP, har præsenteret KMD for en regning på enorme 881 millioner kroner, som ATP forlanger i erstatning for den kuldsejlede levering af løsningen Social Pension, som skal anvendes til at udbetale pension til 1,3 millioner danskere.Det fremgår af KMD's netop offentligjorte regnskab, som du finder her. ATP fyrede i sidste uge KMD som leverandør af Social Pension efter flere måneders stor utilfredshed med KMD, som ATP har beskyldt for at spekulere i at forsinke leveringen.ATP har tidligere beskyldt KMD for at score 23 millioner kroner hver eneste måned, systemet er forsinket. Dette skyldes, at Social Pension skal erstatte et af KMD's langt dyrere monopolsystemer.Fyresedlen til KMD i sidste uge blev udstedt, efter KMD og ATP måtte opgive at nå hinanden i et forlig i sagen.Her havde KMD ellers tilbudt ATP en rabat på 100 millioner kroner samt en række forskellige vilkår, hvis ikke Social Pension-projektet kom på banen.ATP afviste imidlertid tilbuddet fra KMD og indleder nu en voldgiftssag, hvor ATP altså istedet forlanger at få tilbagebetalt 881 millioner kroner.Bestyrelsesformand i Udbetaling Danmark, Frank Jensen, sagde i forbindelse med fyringen i sidste uge, at erstatningskravet vil modsvare det tab, som kommunerne i sidste ende risikerer at betale.KMD afviser blankt kravet. ligesom selskabet i det hele taget ikke vil acceptere, at ATP overhovedet har ret til at opsige den store kontrakt.Samtidig har KMD varslet, at selskabet vil lægge sag an mod ATP, da KMD ikke mener at være hovedansvarlig for den store forsinkelse.Det kan du læse mere om her:Det meget store erstatningskrav fra ATP følger i kølvandet på et stort erstatningskrav fra Skat.Også kommunerne har truet med bål og brand over store forsinkelser og problemer, men de er blevet formildet og har accepteret KMD's identiske forligs-tilbud.Det indebærer ifølge KMD i hovedtræk, at [citat fra KMD's brev til kommunerne]:- Driftsvederlaget for den eksisterende Pensionsløsning reduceres med 20 procent allerede fra 1. september 2017, og indtil projektet er afleveret. Dette svarer til en reduktion på fem millioner kroner om måneden eller forventeligt cirka 100 millioner kroner i resten af projektet. Dermed garanteres kommunerne en besparelse allerede fra i år.- KMD tilbyder at dække en stor andel af de yderligere omkostninger, som ATP ville få ved videreførelsen af projektet, op til 30 millioner kroner.- KMD påtager sig ansvaret for at gennemføre den regelafklaring, som har været hovedårsagen til projektets forsinkelse.- Hvis projektet forsinkes yderligere, og årsagen hertil er KMD's, vil driftsvederlaget efter en afhjælpningsperiode blive yderligere med 25 procent indtil fejlafhjælpning har fundet sted,således at den samlede reduktion er 45 procent. Sammen med de fem procent reduktion opnået af Kombit-forliget, ville dette svare til en 50 procent-reduktion i forhold til dagens pris på systemet.