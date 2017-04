Dansk Erhverv klar med 130 nye it-forslag: Lavere aktieskat skal give kapital-boom til danske it-iværksættere

Danske Erhverv ønsker en markant sænkning af den danske aktieskat. Det skal forhindre at innovative danske virksomheder tager til udlandet for at blive børsnoteret.

Ifølge den danske serie-iværksætter Jonathan Løw er det fjollet, at danske virksomheder skal tage til Sverige for at blive børsnoteret.

Da den danske nano-satelit-producent i Gomspace sidste år blev børsnoteret, skete det ikke på børsen i Danmark, men på First North Premier-børsen i Stockholm.Og Gomspace er blot en ud af flere danske virksomheder, der gennem de seneste år har ladet sig børsnotere i Sverige fremfor i Danmark.Derfor ønsker erhvervsorganisationen Dansk Erhverv nu, at vi i Danmark gennemfører en sænkning af aktieskatten fra 42 procent i dag til 27 procent, hvilket svarer til niveauet i Sverige.Forslaget indgår som en del af pakke med i alt 130 anbefalinger, der kan gøre Danmark til digital vindernation, som Dansk Erhverv netop har offentliggjort."Det er jo påfaldende, at der sker flere børsnoteringer af danske virksomheder i Stockholm, end der gør i København.""Og for en mindre eller mellemstor dansk virksomhed er det jo formodentligt lettere at skaffe kapital, hvis den bliver børsnoteret i Danmark, hvor investorerne har et bedre kendskab til virksomheden," siger Jacob Ravn, der er skattepolitisk chef i Dansk Erhverv.Ifølge erhvervsorganisationen er de mange danske børsnoteringer i Sverige et symptom på, at vi i Danmark har en svag aktiekultur, som hæmmer innovative dansk virksomheder i at få tilført den kapital, der er nødvendig for at få realiseret deres ideer."Det har været en udfordring efter finanskrisen, hvor især små- og mellemstore virksomheder har været hæmmet af, at bankerne er blevet tilbageholdende med at udlåne penge," lyder det fra Jacob Ravn.Dansk Erhverv vurderer, at forslaget især vil være gavn for virksomheder i det mellemstore segment, hvor det stadigvæk kan være en udfordring at få kapital gennem bankerne, men som samtidig har fået de første investeringer fra business angels- og venturekapitalselskaber.En vurdering, der deles af den danske serie-iværksætter Jonathan Løw, der dog påpeger, at virksomheder i dette segment i forvejen har relativ god muligheder for at få tilført venturekapital."I dag er det klart sværest for virksomheder at få tilført de første 50.000 til 500.000 kroner, mens de virksomheder, der vil have gavn af det her foreslag typisk også vil have gode muligheder for at få tilført venturekapital. For dem er det ofte også en afvejning af om en børsnotering er det strategisk rigtige at gøre," siger han.Alligevel mener Jonathan Løw, at det vil være en god nyhed for danske iværksætter, hvis forslaget gennemføres."Det er jo helt fjollet, at danske virksomheder skal tage til Sverige for at blive børsnoteret. Det giver ganske enkelt ingen mening," lyder det fra Jonathan Løw.Han påpeger blandt andet, at det også kan have en positiv effekt for de relativt nystartede iværksætter, hvor en del aflønningen ofte foregår via medarbejderaktier.Samtidig vurderer han også, at forslaget - hvis det bliver gennemført - vil være i stand opfylde målsætningen om at sikre at flere danske børsnoteringer."Jeg tror ikke, at der er nogen tvivl om, at det vil føre til at flere danske iværksætter-virksomheder vælger at blive børsnoteret i Danmark fremfor i Sverige, og det vil være en god nyhed for de virksomheder, der har besluttet sig for at en børsnotering er den strategisk rigtige beslutning for dem.""Det betyder blandt, at virksomhederne nu slipper for at skulle tilpasse sig de svenske love og regler på området," siger han.