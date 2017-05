Vild rekord: Apple har 1,7 billioner kroner kontant på bankbogen - hvad skal der ske med alle de penge?

(Foto: Dan Jensen)

Apple har i årevis skovlet enorme mængder penge ind på selskabets bankbøger, og selskabet står nu til at sætte en opsigtsvækkende rekord.Ifølge Wall Street Journal ventes Apple nemlig at offentliggøre i denneuge, at selskabet bankbeholdning har rundet 250 milliarder dollar.Det gør i givet fald Apple til det selskab med flest penge på kistebunden nogensinde i verdenshistorien.Wall Street Journal peger da også på, at Apples kontant-beholdning overgår værdien af den gigantiske supermarkedskæde Wal-Mart samt værdien af Procter & Gamble, der står bag Pantene, Ariel, Pampers, Gillette og flere andre verdensomspændende produkter.Det betyder altså med andre ord, at Apple kan købe hele Wal-Mart kontant og stadig have nogle milliarder tilbage på kontoen.Apple har ifølge avisen fordoblet sin kontantbeholdning på blot fire år. Alene i det sidste kvartal af 2016 proppede selskabet 3,6 millioner dollar - 25 millioner kroner - ind på bankbogen hver eneste time.Det har dog ikke været nok til at slå en anden af Apples vilde pengerekorder - nemlig rekorden som det selskab, der nogensinde har tjent flest penge på tre måneder.Den rekord satte Apple i sidste kvartal i 2015, hvilket du kan læse mere om her:Apple blev i 2015 desuden det første selskab nogensinde, der rundede en markedsværdi på 700 milliarder dollar, og siden er det buldret videre derudad.Mere end 90 procent af Apples kontanter står på konti uden for hjemlandet USA.Det har tidligere været fremme, at Apple er det selskab i USA - og efter alt at dømme i hele verden - der har flest penge placeret i skattely.Samtidig har Apple en stor skattesag kørende i EU, hvor det hovedrige selskab gennem en årrække slap afsted med at betale 0,005 procent i skat, hvilket svarer til en flad 50'er for hver million kroner.Det har fået EU til at kræve næsten 100 milliarder kroner retur i skat, hvilket Apple blankt har afvist.Det er fortsat et åbent spørgsmålApple samler så store beløb sammen.Kilder peger på, at den ekstreme opsparing bunder i hele Apple-kulturen, der blev skabt af Steve Jobs, som efter krisen 1990'erne var meget opsat på at oparbejde store kontant-reserver til krisetider.Normalt vil selskaber enten udbetale i hvert fald en del af pengene til aktionærerne eller investere dem i yderligere vækst og sikring af selskabets fremtid via nye projekter og lignende.Apple har med sine ganske få - men ekstremt succesrige og indbringende - produkter helt åbentlyst ikke vist nogen interesse i at buldre aggressivt ind på nye markeder via kæmpeopkøb.Det vildeste, vi har set, har været opkøbet af Beats Electronics i 2014, som selskabet betalte tre milliarder dollar for.Senest er Apple begyndt at bevæge sig over mod bil-markedet, men i forhold til selskabets finansielle muligheder, er det fortsat i et moderat tempo.Ganske vist har topchef Tim Cook tidligere sagt, at Apple ikke vil afstå fra et opkøb på grund af størrelsen eller prisen. Men alligevel holder selskabet sig tilbage. Åbenbart har Apple endnu ikke fundet det område, der strategisk rammer plet for selskabets fremtidsplaner.Hvorfor køber Apple ikke bare Netflix? Og Tesla? Og Disney?Hvad skal Apple gøre med alle de mange penge? Giv dit besyv med i debatfeltet herunder.