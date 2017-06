Overblik: Fem små og lækre trådløse højttalere til sommerferien

Inden længe står den (forhåbentlig) på sommersol og strandture, og her kan en mobil bluetooth-højttaler give grillfesten et ekstra pift.

Nogle er store og højtlydende, imens andre er små og imponerende hårdføre.Vi har samlet en liste over fem gode og anbefalelsesværdige bluetooth-højttalere.Højttalere som disse er desuden fremragende gaver til teenagere, som ikke ønsker sig andet end en nyere iPhone, og en mobil højttaler kan måske presse dem ud af teenageværelset.Bang og Olufsens yngre og mere hippe datterselskab, B&O Play, har for nylig lanceret en ny og lille trådløs højttaler kaldet P2.Det er en af selskabets mindste højttalere, men den har stadig al indmaden, som du forventer at et produkt til en pris på 1.300 kroner - altså bortset fra knapper.Der sidder kun en knap til at tænde højttaleren, og al anden interaktion, hvad end det er skift af nummer eller lydstyrke, sker ved tryk på metalrammen eller ved at ryste P2. Du kan via en app selv indstille, hvad et tryk eller ryst skal betyde.P2 er desuden vandafvisende på plaskeniveau og kan ikke klare en tur i poolen.P2 koster 1.299 kroner, og vil du have lidt mere kraft på din mobile højttaler, men stadig B&O Play-design, kan du kigge efter B&O Plays A1 - også kendt som Metalburgeren - til 2.000 kroner.Ultimate Ears har et godt renomme, hvad angår mobile højttalere.Firmaets seneste produkt er den lille UE Wonderboom med et kuglerundt design på størrelse med en stor appelsin.Højttaleren sender musikken ud i 360 grader omkring dig og er perfekt til at sætte på bordet ved grillmaden.Den lille højttaler har en batterilevetid på omkring 10 timer, og så er den IPX7-certificeret og dermed vandtæt.Den bør kunne overleve en tur i poolen, men som det er tilfældet med det meste anden elektronik frarådes du at tage den med under vand.Har du to eller andre nyere UE-højttalere kan du tilslutte flere til den samme lydkilde for at skabe en stereooplevelse.UE Wonderboom koster 800 kroner. Vil du have lidt mere gang i den med en af UE's farvestrålende højttalere, vil vi foreslå den større UE Boom 2 til 1.199 kroner.Creative har sin egen trådløse serie af bluetooth-højttalere, hvoraf Roar-familien er de højttalere, der har flest funktioner.Det er ikke den højttaler på listen med den bedste lydkvalitet.Specielt vokaler kan godt blive en smule mudrede, men omvendt er bassen kraftfuld, og den lille højttaler kan spille imponerende højt.Du kan desuden tilslutte mikrofon og bruge den som en direkte højttaler til sang eller taler, ligesom der er plads til et microSD-kort med musikfiler. Det betyder, at du ikke behøver have en smartphone tilsluttet for at sparke gang i festen.Højttaleren er ligesom B&O Plays produkter ikke vandtæt, men vandafvisende og kan overleve let vandsprøjt.Pris: 1.500 kroner.Den største højttaler på listen er dansk og fra Libratone. Zipp er en stor cylindrisk højttaler, hvor stoffet omkring højttaler-enhederne kan skiftes ved at lyne det af med lynlåsen. Deraf navnet Zipp.Den kan spille ganske højt og i alle retninger via enten bluetooth eller WiFi, og med den seneste opdatering kan du gemme Spotify-playlister på højttaleren, så du ikke behøver dræne strømmen fra din smartphone i de sene aftentimer.Højttalerens batteri holder til ti timers uafbrudt musik.Libratone Zipp koster 2.299 kroner.JBL Clip 2 er den mindste og billigste højttaler på listen, men derfor skal du ikke overse højttaleren, der kan klipses fast til din taske eller cykel.Højttaleren har et relativt anonymt design i den runde pilleform med karabinhagen, men den byder til gengæld på en klar og fin lyd både i bund og top.Desuden er JBL Clip 2 vand- og støvtæt og bør holde til otte timers spilletid.Pris: 499 kroner.