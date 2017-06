Med GlobalConnects gigant-opkøb af Nianet går den vilde jagt på de danske erhvervskunder - kan TDC modstå presset?

ComputerViews: Der er lagt op til en benhård kamp om de danske erhvervskunder på telemarkedet med GlobalConnects køb af Nianet. Den nye, store spiller vil udfordre et i forvejen presset TDC endnu mere.

Der er 260 medarbejdere i GlobalConnect og 160 i Nianet.

Christian Holm Christensen fra GlobalConnect lægger op til, at TDC skal udfordres endnu mere på erhvervsmarkedet.

Der er næppe tvivl om, at GlobalConnects køb af Nianet bliver fulgt med stor interesse hos TDC.Der er nemlig lagt op til en endnu hårdere konkurrence om de danske tele-erhvervskunder, når og hvis GlobalConnect og Nianet smelter sammen.I forvejen har TDC Erhverv i flere år været under et hårdt pres. Indtjeningen i TDC Erhverv faldt 14,3 procent alene i 2016, mens omsætningen gik tilbage med 10 procent.TDC har samtidig valgt at sælge datterselskabet TDC Hosting med 300 medarbejdere til kapitalfonden Maj Invest Equity.Med andre ord er TDC’s erhvervsforretning skrumpet over de senere år - samtidig med, at selskaber som Nianet og GlobalConnect har haft masser af vækst.GlobalConnects opkøb af Nianet kommer efter, at Nianet med 2016-regnskabet leverede det bedste regnskab i selskabets historie.Nianets omsætning steg i 2016 til næsten 345 millioner kroner fra 297 millioner i 2015.De 150 Nianet-medarbejdere leverede masser af værdi med et driftsresultat, der steg med 44 procent i forhold til året før til nu 101 millioner kroner. Årets resultat efter skat blev et plus på 18,5 millioner kroner.Også GlobalConnect er godt kørende og havde i 2016 en omsætning på 607 millioner kroner.Her leverede de 260 medarbejdere et driftsresultat på 230 millioner kroner, mens bundlinjen blev et overskud på 38 millioner kroner.Det er kapitalfonden EQT, der i dag ejer GlobalConnect, som har været med til at gøre det muligt at købe Nianet.“Vi er rigtig glade for at have EQT som ejer, for de er i en vækstcase, og de har stillet kapital til rådighed for os,” fortæller GlobalConnect-direktør Christian Holm Christensen i et interview til Computerworld.“Det her er noget, vi også har forsøgt at få igennem under tidligere ejerforhold, men det er først nu, at vi har fået kapitalen til det,” siger han.Christian Holm Christensen fra GlobalConnect lægger heller ikke skjul på, at købet af Nianet skal ruste GlobalConnect til at stå endnu bedre i konkurrencen med TDC.“Så det er simpelthen for at kunne stå bedre i konkurrencen med TDC, der har en markedsandel på 73 procent. Det er afgørende for vores muligheder fremadrettet,” siger han.De produkter og ydelser, der skal konkurreres med er blandt andet fibernetværk, datacentre/hosting, telefoni, outsoucing-ydelser, cloud-services, sikkerhed og andre erhvervsrettede produkter.Den nye, store spiller, der bliver skabt med GlobalConnects køb af Nianet får et meget omfattende katalog af produkter og services til erhvervskunderne.Det vigtigste er dog nok næsten, at det nye selskab både får de økonomiske og kompetencemæssige muskler til at lægge arm med TDC.TDC er dog stadig langt den største spiller på erhvervsmarkedet. Samtidig er TDC over de senere år blevet trimmet som selskab, og TDC har masser af økonomiske og kompetencemæssige muskler til at forsvare sin position på markedet.Alligevel er der nu lagt op til en vild kamp om de danske erhvervskunder på det danske telemarked.