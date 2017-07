Skræmmende dokumentarfilm fremstiller berømt it-sikkerhedsekspert som skingrende sindsyg og farlig

En amerikansk dokumentarfilm der i øjeblikket kan ses på Netflix tegner et uhyggeligt billede af den mand, som millioner af computerbrugere over hele verden har lagt deres cybersikkerhed i hænderne på.

Den paranoide anti-virus ekspert John McAfee spiller på pressen, som var den et symfoniorkester og han dirigenten.Det begyndte i 90’erne, da han i amerikanske medier etablerede sig som karismatisk anti-virus-ekspert.Her formåede han at jage en skræk ind i livet på den almindelige computerbruger, når han fortalte om ondsindede hackere og de stigende antal sikkerhedstrusler i den nye digitale verden.Medierne elskede ham for det, og han elskede medierne. Ja, den kontinuerlige manipulation af medierne er ligefrem hans mesterværk.“Mit magnum opus”.Det bedyrer han i den eksplosive amerikanske dokumentarfilm Gringo - The Dangerous Life of John McAfee".Filmen er lavet af den amerikanske dokumentarfilm-instruktør Nanette Burstein, og den kan netop nu ses på Netflix.Nanette Burstein tegner et skræmmende portræt af manden, der har skabt den software, som millioner af mennesker over hele verden har lagt deres cybersikkerhed i hænderne på.Skal vi tro filmen, er McAfee ikke blot en opmærksomhedssøgende og excentrisk rigmand. Nej, han er paranoid, splitterravende gal og sandsynligvis direkte farlig.John McAfee er født i Storbritannien, men har gjort karriere i New York og Silicon Valley.I 2008 valgte han dog at flytte til den mellemamerikanske stat Belize.Det er stadigvæk uklart, hvorfor han valgte at drage til Belize, men meget tyder på, at hans formue op gennem 90'erne svandt ind, og i et fattigt mellemamerikansk land forbrændes amerikanske dollars med en betydeligt lavere hastighed end i Californien eller New York.Efter blot fire år i Belize ender John McAfee dog i overskrifterne på medier over hele verden, da han over hals og hoved flygter fra landet, fordi lokale myndigheder ønsker at afhøre ham i forbindelse med mordet på den amerikanske statsborger Greg Faull, der var John McAfees nabo.Kort tid før flugten var McAfees hjem desuden blevet ransaget af specialenheder fra politiet i Belize, der mistænkte ham for at drive et meth-lab fra sin ejendom. Noget som der dog aldrig blev fundet beviser for.På samme tidspunkt bliver han desuden portrætteret i det amerikanske magasin Wired, hvor man ser ham afbilledet i selskab med letpåklædte teenagepiger og tungt bevæbnede lokale sikkerhedsvagter.Ifølge dokumentarfilmen er der dog langt fra tale om almindelige sikkerhedsvagter, men snarere en privat milits bestående af unge mænd rekrutteret fra det kriminelle mijlø.Angiveligt omtaler John McAfee dem selv som sine lejemordere.Mordet på John McAfees nabo er aldrig blevet opklaret, men i dokumenterfilmen bliver der ikke lagt skjul på, at pilen netop peger på John McAfee og hans korps af “sikkerhedsvagter”.Naboens død kom i kølvandet på en bitter nabostrid mellem de to mænd, og få dage før drabet havde Greg Faull angiveligt forgiftet en række af McAfees hunde, der til frustration for naboen løb frit omkring i området.McAfee og hans sikkerhedsvagter bliver i dokumentaren ligeledes sat i forbindelse med mordet på en tidligere forretningspartner i landet.Under sit ophold Belize stifter John McAfee desuden bekendskab med en amerikanske biolog, Allison Adonizio, der er i gang med et forskningsprojekt om plantebaseret antibiotika.Et projekt som John McAfee tilbyder at finansiere, men ifølge dokumentarfilmen besluttede hun sig for at trække sig ud af projektet, da McAfee opførsel blev mere og mere ekstrem.“Han talte om at vælte regeringen i Belize, og fortalte hvordan har vi i stand til at skade eller dræbe folk. For at være ærlig var jeg bange,” sagde hun i dokumentaren.Med god grund. For i dokumentaren beskylder hun McAfee for først at bedøve hende og bagefter udsætte hende for et seksuelt overgreb. Tilsyneladende som reaktion på hendes beslutning om trække sig ud af forskningsprojektet.Hun fortæller, at McAfee tilbød hende to hovedpinepiller og et glas appelsinjuice, hvorefter hun næste morgen vågnede op blodig, uden tøj på og med en hukommelse, der blot indeholder brudstykker af hændelserne fra aftenen før.“Jeg vågnede op næste morgen og følte mig syg, og husker kun, at han på et tidspunkt stod henover mig nøgen.”På trods alt dette er John McAfee i dag en fri mand, og han lever i dag i USA, selvom myndighederne i Belize fortsat ønsker at afhøre ham.Så sent som sidste år trak han sig stor medieopmærksomhed, da han gjorde et mislykket forsøg på at stille op til den amerikanske præsidentvalg som kandidat for det Libertarianske Parti, og i dag bliver han igen brugt som sikkerhedskilde i medier over hele verden.Eksempelvis blev han citeret i adskillige medier over hele verden, da han stod frem og hævdede, at han ville være i stand til at åbne en krypteret iPhone, som det amerikanske forbundspoliti FBI hævdede ikke at kunne få adgang til.I dag McAfee Antivirus ejet af Intel, men spørgsmålet melder sig helt naturligt. Ville du overlade din personlige cybersikkerhed i hænderne på denne mand, hvis du kendte historien bag?