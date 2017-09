Test af iOS 11 på en iPad: Den vigtigste opdatering til dato - nu kan din iPad (måske) erstatte pc'en

Med iOS 11 kan en iPad erstatte en pc for rigtig mange brugere. Vi har testet det nye styresystem fra Apple.

Annonce:



Annonce:

Annonceindlæg fra it-jobbank Også rekruttering bliver mere digital og social: ”SocialMedia Boost har enormt potentiale” Det er svært at ramme it-profiler, og det skaber efterspørgsel på databaseret jobannoncering, der gør netop dét. Derfor lanceres SocialMedia Boost. | Læs mere

Du kan også afvikle tre apps på samme tid i kortere intervaller. Der er for lidt plads til for alvor at udnytte tre apps.

Du kan markere filere filer på en gang og trække dem over i understøttede apps. Det fungerer fremragende og er klart med til at øge potentialet i en iPad.

Leder efter en let skrivemaskine.

Hvis du hovedsageligt bruger din computer til forbrug (Netflix, streaming, iOS-spil).

Ikke har brug for en stor skærm (10.2 tommer er for småt for mange).

Ikke multitasker voldsomt med mange dokumenter eller programmer/apps åbne i samme vindue.

Kun skal udføre ganske enkel redigering i video og fotos.

Har adgang til firma-apps eller webklienter, som understøttes fuldt ud på iPad’en.

Er studerende og du allerede nu ved, at alle tjenester og servere kan tilgås via iPad’en.

Er villig til at betale lidt ekstra for materialer og design.

App-butikken får en stor make-over og ligner nu næsten mere et magasin med foreslåede apps. Det er flot og moderne, men kan være lidt forvirrende.

Apple udsender sin næste version af iOS til masserne d. 19 september.IOS 11 er navnet, og mens opdateringen udkommer både til iPhones og iPods, er den mest interessant for de mange iPad-ejere. For med iOS 11 kan en iPad for rigtig mange brugere fuldstændig erstatte en klassisk pc.Spørgsmålene er så, om det også gælder for dig, og om det overhovedet kan svare sig økonomisk.Den største nyhed i iOS 11 på en iPad er den markant forbedrede mulighed for at multitaske.Du kan stadig afvikle to apps ved siden af hinanden på den såkaldte splitscreen, og du kan trække tekst og foto med din fingerspids fra den ene app til den anden, hvilket nok er den bedst fungerende copy/paste-funktion, vi har oplevet på en tablet.Det er endnu ikke alle apps, der understøtter det, men det er et spørgsmål om tid.I iOS 10 introducerede Apple, at du kunne have en app, du kunne “trække” ind fra siden, eksempelvis en Messenger-samtale, og det bliver udvidet i iOS 11, så du både kan have splitscreen og en svævende app - altså tre apps på en skærm.Det fungerer okay, men der er stadig lang vej til vindue-håndteringen på en PC eller Mac.Du kan dog gemme to sammenhængende apps, så du ikke som i iOS 10 skal opsætte dine splitscreen-apps igen og igen.Det betyder, at du med iOS 11’s andre multitasking-fagter nemt kan have fire-seks apps åbne og bevæge dig rundt mellem dem.Det fungerer udmærket, men er desværre ikke helt logisk eller intuitivt.Du bliver ikke ordentligt introduceret til fagter og bevægelser, som bruges til multitasking. Det minder mig om den samme arrogance, som Microsoft havde med sit Windows 8.Eksempelvis kan du kun oprette splitscreens med apps, du har i din nye docking-bar, som du swiper op fra bunden, og der er ingen indikationer om, hvilke apps der kan bruges i hvilken form.Steve Jobs ville have vendt sig i sin grav over manglen på vejledning, og nye iPad-brugere eller knap så teknologisk forstående personer vil få svært ved at forstå multitasking uden hjælp udefra.IOS 11 byder også på et egentligt filsystem, hvor du kan tilgå dine filer.Nogle vil måske sige endelig(!), men vi er lidt skeptiske over for mulighederne. Det er ikke det filsystem, som vi var lovet.I Files/Filer kan du oprette enkelte mapper til dine dokumenter og billeder, men det er hovedsageligt den slags filer, som du kan gemme og oprette.Det er dog et filsystem bygget på iCloud Drive, og der er altså ikke en direkte tilgang til de filer, du har liggende på iPad’en, men de filer, der ligger i din iCloud (og dermedpå din iPad). Du skal altså erhverve dig iCloud-lagerplads for at få det meste ud af Files.Du kan dog også tilføje andre sky-tjenester såsom Dropbox eller OneDrive og på den måde kunne flytte filer mellem de forskellige tjenester.Files fungerer godt, når du flytter filer fra Files med den nye multitasking-funktion og over i eksempelvis en mail, men vi er i tvivl om, hvor stor en forskel det reelt vil gøre.Bruger du Office 365, gemmes dine filer i forvejen i OneDrive, bruger du Pages gemmes dine filer allerede nu i iClouds Pages-mappe, og dine fotos ligger i Fotos-appen. Under vores test-periode på tre måneder, har vi endnu haft til gode for alvor at bruge Files.Praktisk er det dog, hvis du har en Macbook og på den måde lynhurtigt kan overføre filer fra din iPad til din Macbooks skrivebord.Så kan en iPad med iOS 11 i højere grad erstatte en pc end tidligere?Ja og nej.De nye multitasking-evner gør det lettere at være produktiv på iPad’en med flere apps åbne på en gang, og de nye drag and drop-funktioner gør det lettere at flytte tekst, fotos og filer hurtigt mellem supporterede apps.For en skribent som mig har iPad’en nemt kunne erstatte en computer. Senest havde jeg iPad 10.2 med som den primære “computer” på en rejse til Finland, og jeg skrev, opsatte, publicerede og redigerede hele artiklen via iPad’en i Computerworlds backend.Min taske vejede intet, og jeg kunne bruge iPad’en til behageligt at læse en af mine e-bøger på hjemrejsen. Det kan du også med en Surface Pro, men det er en tungere og mere klodset tablet end en iPad.Den er dog ikke helt klar til at erstattepc. Den er lige så kraftig som min bærbare computer, men jeg mangler tilslutningsmuligheder. Jeg mangler stadig, at iPad’en kan tilsluttes en skærm og måske også mus, så jeg kan docke den ved min arbejdsstation og få bedre overblik over åbne filer og apps. 10.2 tommer skærm er for småt til at arbejde på en hel dag.Dog skal vi ikke glemme iPad’en og iOS’s største fordel over for en almindelig pc: Batterilevetid. Vi kan have en iPad 10.2 med 100 procent strøm om morgen og stadig klare os igennem dagen og lande på 30 procent om aftenen, selvom den har været igennem to to-timers flyveture samt interviews og underholdning hele vejen.Det har en pc sjældent kunne klare for mig, med mindre det var en Chromebook.I realiteten er det dog ret uinteressant, hvor godt du kan flytte filer eller multitaske på en 10.2-tommer skærm.For der er kun én, der kan vurdere, om en iPad med iOS 11 kan erstatte en pc, og det er dig selv.Er der blot et program, en tjeneste eller ældre enhed, som du benytter, og som ikke fungerer på eller med iPad’en, kan den selvfølgelig ikke erstatte en bærbar, som har en langt større frihed i forhold til både tilslutningen og program-typer.En iPad med et tastatur vil kunne erstatte din PC, hvis du:Spørgsmålet er så, om det er pengene værd, for en langt billigere Chromebook opfylder mange af de samme krav.Mens en iPad nu godt kan erstatte en pc - særligt en iPad Pro sammen med et tastatur - så betaler du så sandelig også for det.En ny iPad Pro 10.2 på 256 GB lagerplads plus et tastatur fra Apple koster i omegnen af 8.000 kroner, og det kan man saftsuseme få meget almindelig computer for.Du kan selvfølgelig vælge en billigere iPad (2017) til 3.000 kroner, men hvis den for alvor skal erstatte din pc og alle dens opgaver, vil vi anbefale Pro'en.Du kan eksempelvis få en Surface Laptop for 8.799 kroner eller en HP X2-tablet for det samme. Eller hvad med en Chromebook, der har de samme begrænsninger som en iPad, der dog ofte er mange tusinde kroner billigere, omend de ikke kan omdannes til en tablet, og ofte ikke har de samme designdetaljer og byggekvalitet.Og så er spørgsmålet så, hvad ud har brug for: En ultramobil underholdningsenhed, som iPad’en er med glimrende produktivitetsevner, en klassisk pc til den samme pris eller en Chromebook til markant lavere pris.Hvis du alligevel overvejer at købe en iPad, så overvej, om du også har brug for en pc ved siden af, eller om du kan klare dig kun med en iPad. Men overvejer du at købe en computer, så får du stadig mere for pengene i en almindelig pc.11[/b] på tre minutter - og få forklaringen på, hvorfor det er Apples vigtigste styresystem[/b]