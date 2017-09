En iPhone til 10.000 kroner? Skal man købe? Eller spare pengene?

Computerworld-journalist Jacob Wittorff har i årevis fulgt Apples produkt-udvikling tæt. Nu er der kommet en ny iPhone-topmodel, der i den dyreste version koster mere end 10.000 kroner. Skal man købe eller lade være? Og vil den næste iPhone blive endnu dyrere? Læs hans bud her.

iPhone X bliver den første smartphone nogensinde, der kommer til at koste mere end 10.000 kroner."Det er naturligvis svært at komme med et entydigt svar på det spørgsmål. Akkurat som vi ikke kan komme med et klart svar på, om du bør købe et dyrt ur eller en dyr bil.For der er ingen tvivl om, at iPhone X i sin essens er et luksusprodukt. Og lige som der ikke er nogen mennesker, der står og har akut brug for en Mercedes, et Omega-ur eller en B&O-højttaler, så er der heller ingen, der står og mangler en iPhone X.I marketingverdenen taler man ofte om forskellen på “need” og “want”.De produkter, som du harfor, er dem, der er nødvendige for, at du kan få succes i livet. Du har eksempelvis behov for mad og drikke.Du har måske også behov for relativt pæne klæder og, ja, måske endda en smartphone.Men du har ikke behov for en iPhone X. Derfor er det dog stadigvæk helt legitimt at ønske sig, drømme om og stræbe efter den ypperste iPhone.Mit svar er derfor ganske simpelt: Køb en iPhone X, hvis du virkeligt ønsker dig den og har råd til den.Hvis ikke, så findes der ganske glimrende og billigere alternativer i både Apples produkt-portefølje og hos de mange Android-producenter.""For det første skal du jo helt banalt sikre dig, at dit budget tillader en udskrivning på mindst 8.900 kroner, der er mindsteprisen for den nye iPhone.Samtidig bør du ikke lade dig forblænde af, at dit teleselskab helt sikkert vil tilbyde en afbetalingsordning, der kan få udgiften til at virke mere tilforladelig.Du bør naturligvis også orientere dig om, hvorvidt en iPhone 8, en iPhone 7 eller måske et skifte til Android-systemet vil kunne opfylde de krav, som du stiller til din smartphone.""Prisen på telefoner er eksploderet i takt med, at smartphones er kommet til at spille en mere og mere central rolle i vores liv.iPhone X koster 999 dollar i USA, men da den føste iPhone blev introduceret for 10 år siden, kostede den 499 dollar.Dengang var det en helt astronomisk pris, der fik Microsofts Steve Balmer til at bryde ud i hånlatter:“500 dollar for en telefon, hvor der medfølger et abonnement! Det er den dyreste telefon i verden,” udbrød Steve Ballmer kort tid efter, at Apple havde introduceret telefonen.I dag - 10 år senere - har smartphonen udviklet sig til den vigtigste computer i vores liv, og selv skolebørn går rundt med telefoner til mange tusinde kroner i lommen.Med tanke på den udvikling er det ikke utænkeligt, at vi med tiden vil se, at Apple og andre telefonproducenter vil lancere modeller, der appellerer til segmenter, som er villige til at betale endnu mere for deres smartphones.I mange år har det været helt normalt, at folk har været villige til at betale lignende beløb - og mere til - for deres bærbare computere. Det er en betalingsvillighed, som især Apple har levet højt på.Men i dag er smartphonen i centrum, og den har overtaget mange af de funktioner, som vores bærbare computere tidligere havde. Derfor vil det heller ikke være ulogisk, hvis der opstår et marked for telefoner i prisklassen på 10.000 kroner og derover.""Vi kan med rette spørge os selv om, hvad vi skal bruge FaceID til, når nu vores telefoner i dag har velfungerende og stabile fingeraftryksskannere.Netop på iPhone X er FaceID dog blevet en nødvendighed, fordi designet tilsyneladende ikke har levnet plads til en fingeraftrykssensor.Det betyder, at FaceID nu er telefonens eneste biometriske sensor, og det eneste alternativ til en pinkode.Apple påstår, at FaceID i de fleste brugs-scenarier er langt mere sikkert end TouchID.Men det store spørgsmål er dog, om FaceID også i praksis kommer til at fungere lige så gnidningsfrit og stabilt som TouchID.For hvor ofte vil du eksempelvis opleve, at din telefon ikke genkender dig? Vil FaceID virke stabilt, når du befinder dig i mørke, udenfor i stærkt sollys eller når du rækker ud efter din telefon, mens du ligger henslængt på sofaen?Det er ting, vi først finder ud af, når iPhone X kommer ud i hænderne på forbrugerne og anmelderne. Men det er noget, som kan vise sig at være afgørende for iPhone X’s succes."