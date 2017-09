Huawei på vej med vild toptelefon: Her er alt, hvad vi ved om Huawei Mate 10

Huaweis kommende topmodel får en kantløs skærm, vildt kamera og en pris i den høje ende, hvis man skal tro på de seneste rygter.

Annonce:



Annonce:

Annonceindlæg fra it-jobbank Opskriften på den gode jobannonce Vi husker kun 10% af, hvad vi læser. Derfor er det vigtigt, at din jobannonce skiller sig ud, hvis du vil tiltrække den rigtige it-kandidat. | Læs mere

Den australske Huawei-konto på Twitter udsendte dette foto, der viser bagsiden af Huawei Mate 10.

Her ses Samsung S8, men det forventes, at Huawei Mate 10 Pro vil få en lignende skærm, der dækker næsten hele fronten.

Annonce:

Mste 9 Pro havde også et dobbeltløbet kamera sidste år og tog fremragende fotos.

Huawei overhalede Apple i seneste kvartal som den næstmest sælgende smartphone-producent på markedet.Det ændrer sig nok nu, hvor de seneste iPhones er blevet lanceret, men ikke desto mindre er Huawei vokset fra ukendt budget-spiller til at være en af de absolut bedste smartphone-producenter på markedet.Det slog Huawei fast med syvtommersøm sidste efterår med sin Mate 9 Pro-smartphone, som vi udråbte til at være årets telefon.Mate-serien har altid været serien, som Huawei har tilføjet flest funktioner, og med Mate 9 Pro ramte Huawei plet.Og nu er Mate 10 så på vej. Huawei har været ret åben om, hvad den kommende toptelefon vil indeholde, men en del rygter maler også billedet af en toptelefon med vilde specifikationer, flot skærm - og måske også en mindre flot pris.Vi ved allerede nu fra en officiel invitation, at Huawei lancerer den kommende Huawei Mate 10-smartphone, og Computerworld vil være til stede ved lanceringen.Dog forlyder det, at Huawei vil lancere tre smartphones i Mate 10-serien: Mate 10, Mate 10 Pro og Mate 10 Lite.Det passer til sidste års lancering, hvor der blev lanceret en Mate 9 og en mere speciel Mate 9 Pro med buet skærm og mere hukommelse, hvor man må formode en Mate 10 Lite er en billigere version med kompromisser, hvad end det bliver.Huaweis Mate-serie har altid været store i størrelsen, og rygterne siger, at både Mate 10 og Mate 10 Lite vil byde på en 5,9 tommer stor skærm, begge med en opløsning på 1.920 x 1.080 pixels (IPS-type).Mate 10 Pro derimod vil byde på en 6 tommer skærm i en højere opløsning (2.160 x 1.080 pixels), der ligesom Samsungs S8 vil dække hele fronten af telefonen i et 18:9-format.Det kantløse design er den største modedille for smartphones i 2017.Derfor bliver fingerskanneren på Mate 10 Pro formodentligt flyttet om på bagsiden, da der ikke bliver plads under skærmen.Huawei har tidligere placeret sin fingerskanner på bagsiden af sine Honor-telefoner, og det fungerer udmærket.Næsten samtlige Android-producenter benytter sig af Qualcomms Snapdragon-processorer og specifikt 835-modellen i sine flagskibstelefoner.Den ser du i HTC U11, LG V30, OnePlus 5, den amerikanske version af Samsung Galaxy S8 og Sonys XZ-telefoner.Men Huawei udvikler sine egne processorer under brandet HiSilicon.Ved IFA-messen i Berlin tilbage i august løftede Huawei sløret for HiSilicon Kirin 970-processor og fortalte åbent, at den kommende Mate 10 vil benytte sig af 970.Kirin 960 der sidder i Mate 9 Pro, Huawei P10 og Honor 9 er allerede hurtig og var på niveau med Qualcomms bedste, så vi forventer det samme af 970.Hvad der gør Kirin 970 ekstra interessant er en ekstra processor kaldet NPU: Neural Processing Unit.Det er en processor specifikt tilegnet kunstig intelligens i forskellige former heriblandt til billed- og signalprocessering.En dedikeret processor til AI er interessant og kan føre til både bedre kunstig intelligens i telefonen og mindre batteriforbrug, men det er endnu uvist, hvad “NPU’en” helt præcis skal bruges til.Samsung har prøvet med sin egen kunstige intelligens, Bixby, der har mødt stor kritik fra anmeldere for mest af alt at være i vejen.Via læk er det tydeligt at se, at Huawei igen benytter sig af en kameraopsætning med to kameraer.Huawei var en af de første producenter, der startede bølgen af dobbeltløbede kamera-telefoner, og Mate 9 Pro tog sidste år fremragende billeder med en stærk kontrast.Ligeså kan man også forvente at se Leica-brandingen på Mate 10 og Mate 10 Pro.Den verdenskendte kameraproducent har været inde over noget af kameraudviklingen på samme måde, som B&O Play har været inde over lyden i LG’s V30-telefon, om end blot for at give sit “Godkendt af Leica”-stempel.Et af rygterne forlyder, at kameraet skulle få en lysstærk f/1.6 optik og mellem 12 og 20 megapixel, men at en potentiel Mate 10 Lite får et mere enkelt kamera-setup.Alt sammen er spekulationer blandet med informationsbidder fra Huawei selv, og vi ved mere efter den 16 oktober, hvor Computerworld vil være til stede ved lanceringen i München.P10:brillerer med supermobil til en lav pris - men der mangler noget[/b]