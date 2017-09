TDC-direktør om YouSees nytårs-nedbrud: "Vi ved ret præcist, hvad der er sket, og hvordan det er sket"

Koncerndirektør i TDC Group, Louise Knauer.

Interview: Koncerndirektør i TDC Group, Louise Knauer, fortæller, at selskabet fortsat mener, at det var "en bevidst skadelig handling," der forårsagede det store nytårs-nedbrud hos YouSee. Nu er sigtelsen mod den mistænkte imidlertid frafaldet.

Annonce:



Annonce:

Annonceindlæg fra it-jobbank Opskriften på den gode jobannonce Vi husker kun 10% af, hvad vi læser. Derfor er det vigtigt, at din jobannonce skiller sig ud, hvis du vil tiltrække den rigtige it-kandidat. | Læs mere

"For os var det vigtigt at finde ud af, hvad der var sket, og hvordan det var sket, så vi kan sikre, at det ikke kan ske igen."

YouSee og TDC Group ved, hvad der skete ved det store nedbrud nytårsaften, og også hvordan det skete.



Man ved bare ikke, hvem der stod bag.

Louise Knauer er koncerndirektør i TDC Group.

"Der var to ting, der stod klart: Det ene var, at der var tale om noget, der udelukkende berørte vores distribution af tv. Det andet var, at der var tale om en bevidst skadelig handling."

Annonce:

Sådan lyder reaktionen fra koncerndirektør i TDC Group, Louise Knauer, efter at Københavns Politi i dag, fredag, har meddelt, at man dropper dropper sigtelsen mod den 51-årige mand, der har været sat i forbindelse med det store nedbrud hos YouSee nytårsaften.“Københavns Politi har i dag opgivet sigtelsen mod den person, der blev anholdt den 5. januar 2017 og sigtet for at stå bag nedbruddet i tv-signalet nytårsaftensdag sidste år, som var skyld i, at over 1,3 mio. Yousee-kunder ikke kunne modtage tv-signaler i flere timer,” udtaler Københavns Politi:Manden, der var sigtet, har været leverandør til YouSee. Han overvejer nu sammen med sin advokat, om der skal rejses et erstatningskrav mod YouSee."Tilbage i januar undersøgte vi sagen til bunds, og der var to ting, der stod klart: Det ene var, at der var tale om noget, der udelukkende berørte vores distribution af tv. Det andet var, at der var tale om en bevidst skadelig handling.""Vi ved ret præcist, hvad der er sket, og hvordan det er sket.""Tilbage i januar overdrog vi derfor sagen til politiet, som så har haft en person i søgelyset siden da, som man så nu har frafaldet sigtelsen imod.""Det ændrer dog ikke på, hvad vi ved om, hvad der er sket, og hvordan det er sket.""Det har vi sådan set arbejdet med at tage ved lære af siden januar, og som enhver anden ansvarlig virksomhed, der altid har haft sikkerhed som en topprioitet, har vi selvfølgelig benyttet det til at blive endnu bedre på sikkerheden.""For os var det vigtigt at finde ud af, hvad der var sket, og hvordan det var sket, så vi kan sikre, at det ikke kan ske igen.""Som sagt arbejder vi - og det har vi altid gjort - med sikkerhed som en topprioritet. Derfor har vi selvfølgelig benyttet denne lejlighed til at gå alle vores sikkerhedsprocedurer igennem.""Jeg kan garantere dig for, at vi både før og efter hændelsen har gjort alt, hvad vi kan for at holde os selv og vores kunder sikre - og det gør vi ganske godt.""Som sagt er sikkerhed noget, der har været en topprioritet altid, og vi har selvfølgelig gennemgået vores sikkerhedsprocedurer.""Vi har haft en række tiltag, som jeg desværre ikke kan komme nærmere ind på, da det kan kompromittere sikkerheden.""Men vi har selvfølgelig kigget på at skærpe kontrol og adgang til TDC's bygninger og har tilføjet yderligere restriktioner til kritiske systemer og lignende.""Det, jeg kan garantere, er, at vi som altid gør alt for at holde os, vores kunder og hele det danske netværk sikkert.""Men jeg kan aldrig udstede 100 procents garantier for noget som helst i den her verden."