Nets mobile Dankort-app når bundkarakter på Google Play: “Vi er næsten klar med en løsning”

Danske smartphone-brugere er mildest talt ikke tilfredse med Nets Dankort-app, der kritiseres for ofte ikke at virke. Nets selv forklarer sig med, at Android-versionen stadig er i beta

Annonce:



Annonce:

“Kan simpelthen ikke ikke forstå at Nets kan have så seriøse problemer med at få denne app til at virke. I mindst 3 ud af 4 gange må jeg opgive at bruge muligheden. Som det ser ud vil man aldrig kunne nøjes med at have mobilen med til betaling for det ender med at man alligevel skal have et kort frem. Kan heller ikke forstå at Dansk Supermarked indkøb kan gå fra MobilePay og indføre et sådant system som dette når det ikke virker bedre,” skriver brugeren Dennis Larsen.

“Nem opsætning, det hele virker som det skal, lige indtil man skal betale i butikken. Så ender det alligevel altid med at man skal have sit rigtige kort frem, fordi app´en crasher når man nærmer den til terminalen. Spild af tid med denne app. En stjerne er ALT for meget, man burde kunne give nul stjerner, når det SLET ikke virker…” skriver brugeren Lars Klintholm.

“Det var da et kedeligt bekendtskab. Jeg har kun fået det til at virke nogle få gange og det er bare ikke godt nok. Det skal virke første gang, hver gang!,” skriver brugeren Bjarke Lauridsen.

Android Pay skaber forvirring En af problemerne med Nets Dankort-app er, at Android Pay ofte popper op, hvis du forsøger at betale med Dankort-appen.



Dette er irriterende og forvirrende, men kan nemt slåes fra, hvis du går ind i din Android-telefons indstillinger under NFC > og vælger Dankort-appen som standard-betalings-app.

Nets lancerede for et halvt år siden sin mobile Dankort-app til iOS og Android, men begge steder har modtagelsen ikke været positiv.Særligt slemt ser det ud på Android-platformen.Ud af 634 anmeldelser i Googles Play Store, er 471 kun på én stjerne, hvilket giver appen en samlet score på 1,7 ud af 5.Og den lave score er forståelig, når man læser de mange skriftlige kommentarer, som de utilfredse brugere har efterladt.De fleste skriver nemlig, at det i kun sjældne tilfælde overhovedet lykkes at få lov til at betale med appen.Nets skriver som det første i app-beskrivelsen, at Dankort-appen stadig er i en beta-version, og at man derfor må “bære over potentielle børnesygdomme.”Ikke desto mindre skriver mange iOS-brugere også om store forbindelsesproblemer og lignende i iOS-versionen (som ikke er i beta) og giver da også kun Dankort-appen i App Store til iOS 2,9 ud af 5.Computerworld testede selv appen i forbindelse med udgivelsen i foråret, og også vi havde problemer med Dankort-appen via en iPhone.Nets direktør med ansvar for Dankort-appen, Brian Hulvi, forklarer dog, at der snart er godt nyt på vej til Android-brugerne med en ny ikke-betaverson.”Vi er næsten lige ved at være der med en ikke-betaversion til Android-telefoner, som er i pilottest nu, men det skal ikke være nogen hemmelighed, at det har været en anden opgave, fordi der er så mange forskellige versioner og telefoner derude. Derfor oplever vi også, at nogle Android-brugere er glade for betaversionen og har en god oplevelse med appen, og så er der en brugergruppe, der har udfordringer med appen,” svarer Brian Hulvi i en mail til Computerworld.“Vi er glade for, at brugerne giver os feedback, så vi kan blive bedre. Vi arbejder også på at sikre bedre parathed i hele økosystemet – teknisk stabilitet, uddannelse af kassemedarbejdere, klar brugerkommunikation, mv. – og her har vi en stor opgave foran os sammen med butikkerne, og vi er allerede godt i gang.”Nets oplyser ikke et specifikt tidspunkt for den opdaterede version til Android, men at det vil være “snart.”Markedet for mobile betalinger er i fuld fart. MobilePay er en af de foretrukne løsninger sammen med det kontaktløse kreditkort, og nye oplysninger peger på, at Apple vil lancere Apple Pay i Danmark i næste uge.