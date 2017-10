It-folk vælter over i konsulentbranchen: "Visse grupper med særlige kompetencer har råd til at være meget kræsne netop nu"

It-folket har fået mere mod på at springe ud som it-konsulenter. Fleksibilitet og de spændende opgaver hos store kendte virksomheder lokker, men manglen på folk gør også de nye konsulenter kræsne.

På de danske it-arbejdspladser sidder der mange medarbejdere med en lille konsulent gemt i maven.Men hvor folk før i tiden valgte sikkerheden i en fastansættelse, har flere nu fået mod på at gå konsulent-vejen. Det viser en undersøgelse som konsulenthuset Right People har udarbejdet.

“Nu får vi tilbagemeldinger fra kandidater, vi ikke fik fra før. Det er folk, der er ansat i en fast stilling. Det sidste halve års tid har det været sådan. Typisk er det dem, der reagerer på vores ting, og det er derfor, vi kan se, at det er en ret stærk bevægelse,” siger Henrik Arent, der er direktør for den danske afdeling af virksomheden.



Hos Right People kan man mærke, at flere er begyndt at lade op til at tage springet ud som konsulenter.



“Typisk vil der på vores opslag stå, at det er med tiltræden hurtigst muligt, og selv om folk burde have svært ved at opfylde det krav, så mærker vi alligevel, at vi får henvendelser fra folk, der har klargjort sig til konsulentlivet ved at indgå en aftale med deres arbejdsgiver om, at de for eksempel kan stå delvist til rådighed,” siger Henrik Arent.



At flere er parate til en karrieremæssig omstilling fra fast til freelance, har man også bemærket hos konsulentvirksomheden Change Group.



“Vi ser en positiv tendens, hvor folk føler, at springet er nemmere at tage. I hvert fald i disse tider. De seneste par år har vi set, at mange aktivt tager beslutningen om at de skal være freelancere eller bliver afskediget og så overvejer det som en mulighed,” siger Jakob Lindstrøm, der er konsulentchef hos Change Group.





Jakob Lindstrøm, konsulentchef, Change Group

“Tidligere var folk bekymrede for økonomien, og om de kunne få nok opgaver, så de kunne opretholde en fornuftig indkomst. I dag ved folk godt, at de hurtigt kan få en opgave,” siger han og fortsætter:



Det er særligt lysten til at få de spændende opgaver, der driver folk i retning af at realisere konsulentdrømmen.I stedet for fast at arbejde for en virksomhed, frister et arbejde med mange forskellige opgaver for flere forskellige virksomheder.Og selvom det med konsulenttilværelsen også er et farvel til fast hyre og et fast hold af kolleger, så virker den usikkerhed ikke til at skræmme it-folket længere.Det forklarer Jakob Lindstrøm fra Change Group.

"Mange søger ikke nødvendigvis en fuldtidsopgave længere. Sådan var det ellers før i tiden. Der skulle man have fuld tid på et projekt, hvorimod man i dag gerne vil have flere muligheder. Man behøver ikke at være bundet i seks måneder på fuld tid samme sted. Man vil måske gerne have tre til fire dage et sted og så en dag til bruge sine kompetencer på en anden måde.”



"Man kan godt mærke at visse grupper med særlige kompetencer har råd til at være meget kræsne netop nu." Henrik Arent, direktør hos Right People Group

Det er ikke nogen hemmelighed, at der i den danske it-branche er mangel på folk. Særligt dygtige folk.



Derfor er det heller ikke overraskende, at en del af de danske konsulenter mildest talt er kræsne. Sidder man i en virksomhed med base uden for et af hovedstadens attraktive kvarterer, så kan det vise sig mere end svært at få de rigtige folk.



De dygtige folk, der arbejder med ny teknologi eller er særligt dygtige indenfor Microsoft Dynamics AX eller SAP, er nærmest umulige at få fingre i, og det mærker man også hos konsulentvirksomhederne.



“Man kan godt mærke at visse grupper med særlige kompetencer har råd til at være meget kræsne netop nu. Det kan for eksempel være frontend-udviklere,” forklarer Henrik Arent fra Right People Group.



Hos Right People Group har man kigget nærmere på, hvilken type opgaver der i høj kurs hos de danske konsulenter.





Det drejer sig i følge virksomheden om projekter, der har et interessant overordnet formål og samtidigt udfordrer konsulenten, der i arbejdet også kan lære noget nyt.



Derudover er det afgørende at få de rigtige og prestigefyldte projekter på cv'et, så opgaven må gerne være hos en stor og kendt virksomhed, der foreksempel er at finde i det danske C20-indeks.



Kan man kombinere alle de ting, så har man et rigtig godt opslag, forklarer Henrik Arent.



"Hvis man lægger en opgave ud på seks måneder med mulighed for forlængelse hos en stor aktør i finansbranchen, hvor man får lov at lave nyudvikling og arbejde med deres cutting edge-teknologier, så kan det næsten ikke blive bedre," siger han.