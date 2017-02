Tjener 935.000 kroner i minuttet: Så vanvittig er Apples økonomi

Apple er blandt de bedst indtjenende selskaber i verdenshistorien. Selskabet skovler penge ind i enorme mængder. Men bruger ikke ret mange af dem.

Apple har netop offentliggjort kvartalsregnskab.Det viser endnu engang, at selskabet skovler penge ind i mængder, som stort set ingen virksomheder nogensinde før har været i stand til, hvilket du kan læse mere om her:Regnskabet viser, at Apple i dets første regnskabskvartal - der lukkede med udgangen af december - landede en omsætning på 78.351.000.000 dollar - altså godt 78,3 milliarder dollar.Efter skat og omkostninger strøg der 17,9 milliarder dollar ind på Apples kassebog i løbet af kvartalet.Det svarer til en netto-indtjening på 135.000 dollar - små 935.000 kroner - hvert eneste minut døgnet rundt i kvartalet.Det er langt fra første gang, at Apple over et kvartal tjener så mange penge.Faktisk er det mere reglen end undtagelsen, at selskabet lander mange hundrede tusinder kroner hvert eneste minut døgnet rundt.Apple har således på første-, anden- og tredjepladsen på listen over de private selskaber, der har landet den højeste netto-indtjening i et kvartal.Verdenshistoriens største indtjening landede Apple for et år siden, hvor selskabet netto skovlede 18,4 milliarder dollar ind på bankbogen.På de følgende pladser over bedst indtjenende selskaber ligger det russiske olie-konglomerat Gazprom, Shell og ExxonMobil - alle for ældre regnskaber tilbage i 1990'erne.Dernæst finder vi igen Apple på de næste fire pladser. På listen over de 15 bedste kvartalsregnskaber i verdenshistorien, står der Apple på de otte. Det ældste af de otte Apple-rekordregnskaber er fra første kvartal 2012.Apple er samtidig det private selskab, der nogensinde har landet det næstsstørste overskud i et årsregnskab efter Vodafone, nemlig årsregnskabet for 2015, hvor Apple fik et overskud på knap 54 milliarder dollar.Apple har siden 2012 haft en samlet nettoindtjening - altså efter skat og omkostninger - på 224,2 milliarder dollar.Vi skal være lidt forsigtige med at omregne dette eksorbitante beløb direkte til kroner, da kurserne jo ikke er stabile over så lang en periode.Men i grove træk svarer det til en indtjening efter skat på godt halvanden billioner kroner - altså omkring 1.500 milliarder kroner.Apple bruger imidlertid ikke mange af pengene. Selskabet lægger dem under madrassen, som efterhånden må være hævet et stykke over sengebunden.Apple er således også det selskab i verden, der ligger inde med flest kontanter. I Apples pengetank står der omkring 1,7 billioner kroner.Til sammenligning er Danmarks bruttonationalprodukt - altså værdien af den samlede produktion af tjenester og varer i Danmark - på omkring to billioner kroner.Ingen ved, hvad planen er med alle disse penge. Nye spekulationer indikerer dog, at Apple kan rumle med planer om at købe op i den nærmeste tid. Sikkert er det, at selskabet har råd til at købe stort set hvad som helst.Apple kunne for eksempel købe Ford, BMW og VW kontant - altså alle tre selskaber på én gang - og stadig have 60 milliarder dollar tilbage på bogen.En opgørelse fra Oxfam viste i øvrigt i 2016, at Apple sammen med Microsoft er blandt amerikanske selskaber, der har flest penge placeret i skattely uden for de amerikanske skattemyndigheders søgelys.Samtidig har EU for tiden en stor skattesag kørende mod Apple, som er blevet dømt til at betale gigantiske 97 milliarder kroner tilbage i skat, da Apple i mange år kun har betalt 50 kroner i skat for hver million kroner på bundlinien.Det er faldet EU og konkurrencekommissær Margrethe Vestager (R) for brystet. Apple-topchef Tim Cook har kaldt kravet for 'totally political crap.'Apples aktiekurs er siden selskabets lancering af den første iPhone i 2007 steget med knap 900 procent.