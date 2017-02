TDC i krise: Indtjening faldet med en milliard kroner på blot et år

Opdateret: TDC's kæmpede med næb og kløer på et hårdt presset dansk telemarked i 2016. Alligevel er det det netop offentliggjorte årsregnskab fra TDC Group hård kost for telegiganten.

Annonce:



Annonce:

Annonceindlæg fra Computerworld Events Digitalisering og sikkerhed i fokus: Kom gratis med på Computerworld Summit 2017 Digitalisering og sikkerhed er i fokus når Summit 2017 slår dørene op. Reserver allerede nu din plads på årets store konference for it-professionelle. | Læs mere

Pernille Erenbjerg er koncernchef i TDC Group.

Annonce:

TDC's 2016-årsregnskab blev med et fald i omsætningen på 4,1 procent og et fald i EBITDA på 10,5 procent samme nedgangs-historie som i 2015.





Danmarks største telekoncern, TDC, havde - også - et hårdt 2016, og det afspejler sig i den grad i det netop offentliggjorte årsregnskab fra TDC Group.TDC Groups oplyser, at omsætningen i 2016 faldt med 4,1 procent i forhold til året før til nu 21 milliarder kroner.Det betyder, at TDC har mistet næsten en milliard kroner i omsætning over det seneste år.Endnu værre gik det med indtjeningen (EBITDA), der faldt med 10,5 procent (også cirka en milliard kroner), mens cash flow (EFCF) dykkede voldsomt med 34,7 procent."TDC Groups regnskab for 2016 viser, at selskabets omsætning blev på 21,0 milliarder kroner og en indtjening (EBITDA) før skat, afskrivning og renter på 8,5 milliarder kroner," skriver TDC.Efter skat lander TDC et overskud på lidt over tre milliarder kroner i 2016, hvilket er fornudftigt i forhold til, at TDC i 2015 kom ud med et underskud på 2,4 milliarder.Dog skal man huske på, at TDC hentede næsten to milliarder danske kroner på frasalget af TDC Sverige i 2016.Ser vi isoleret på den danske del af TDC, står det da også skidt til med udviklingen: Her faldt indtjeningen i 2016 med 12,1 procent, mens omsætningen gik tilbage med fem procent.Koncernchef Pernille Erenbjerg hæfter sig trods tilbagegangen ved, at resultatet i 2016 faktisk blev bedre end forventet."Takket være en stor indsats fra vores mange dygtige medarbejdere, er det lykkes os at levere et bedre resultat end vi havde forventet på EBITDA og cash flow, og jeg er naturligvis tilfreds med, at vi overgik vores finansielle mål for 2016."Det er ikke mindst en ganske fornuftig kundefremgang i mobilforretningen, der glæder koncernchefen.Den samlede TDC/Yousee-mobilkundebase (både taleabonnementer og rene dataabonnementer) voksede ifølge TDC med 44.000 privatkunder og 10.000 erhvervskunder fra 2015 til 2016."Jeg er særligt tilfreds med udviklingen på privatmarkedet for mobiltjenester, hvor vi har vendt mange års tilbagegang til vækst, da vi på trods af en tyngende regulering på roaming lykkes med både at øge omsætningen per kunde samt antallet af kunder," udtaler Pernille Erenbjerg.TDC Erhverv har i flere år efterhånden været lidt af en øm sag for telekoncernen.Erhvervskunderne gjorde også det slemme ved TDC i 2016, hvor indtjeningen på det forretningsomåde faldt med 14,3 procent, mens omsætningen dykkede med 10 procent.Til gengæld er der også i år fremgang i Norge, hvor TDC's Get opnåede en "tocifret vækstrate (10,1 procent i EBITDA, red.), drevet af en stærk vækst i bredbåndsbasen, kombineret med et fokus på omkostninger."Så sent som i går, torsdag, kunne Computerworld fortælle, at i alt 125 stillinger i TDC bliver nedlagt, og at der i denne uge er gennemført en større fyringsrunde i TDC Operations:"Vi har desværre måtte sige farvel til 72 gode og dygtige medarbejdere ved en overtallighedsrunde, som vi meldte ud i går onsdag den 1. februar. Derudover er der 53 frivillige fratrædelser," udtalte Peter Schleidt, koncerndirektør i TDC Operations.TDC indledte 2017 på den værst tænkelige måde med det store Yousee-nedbrud. Læs om det her Flere udfordringer vil dog presse telegiganten i 2017, har teleanalytiker i Sydbank, Morten Imsgard, forklaret til Computerworld:"TDC står over for et meget udfordrende år," siger han for få dage siden til Computerworld.Med TDC's årsregnskab har vi nu et bedre overblik over, hvordan ikke mindst mobilkunderne bevægede sig i markedet i 2016.Som nævnt voksede den samlede TDC/Yousee-mobilkundebase (både taleabonnementer og rene dataabonnementer) med 44.000 privatkunder og 10.000 erhvervskunder fra 2015 til 2016. TDC har i dag lige knap tre millioner mobil-abonnenter.Telenor har 1.820.000 mobil-abonnenter i Danmark, en fremgang på 36.000 i forhold til 2015. Se Telenors årsregnskab for 2016 her Telenor sidder dermed fortsat solidt på pladsen som landets næststørste mobilselskab.Telenors konkurrent Telia oplyste i sidste uge, at selskabet i Danmark i løbet af 2016 mistede 38.000 mobilabonnenter , så Telia-kundebasen er gået tilbage med 2,3 procent til lidt mere end 1,6 millioner mobilkunder.3 har i denne uge udsendt en meddelelse om, at selskabet hentede 47.000 nye kunder i 2016. Læs om 3's resultater her Derudover ved vi, at mange mobilkunder i 2016 valgte at skifte til de to nye mobilselskaber, Plenti og Tjeep.I TDC's 2015-årsregnskab faldt omsætningen med 1,9 procent i forhold til året før til 24,3 milliarder kroner, mens EBITDA-resultatet for året lå på 9,8 milliarder kroner - 6,9 procent lavere end i 2014, når man frasorterer køb og salg af virksomheder og andet.Efter skat fik TDC i 2016 et overskud på tre milliarder kroner.TDC endte i 2015 efter skat med et underskud på knap 2,4 milliarder kroner.I 2014 havde selskabet et overskud på omkring 3,2 milliarder.