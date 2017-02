Her er planen med de selvflyvende taxier: Sådan kan du blive afhentet ved hoveddøren

Konceptbillede: Vahana/Airbus

Airbus er klar med en prototype på en dronelignende fly til mennesketransport. Ideen er, at flyleverandøren vil have et flyvende taxa-selskab i luften, som vi kender det fra Uber på landjorden.

Først var dronerne i luften, om lidt er de selvkørende biler på vejene.Inden for en overskuelig fremtid er planen så, at der skal flyve selvstyrende taxier a la Uber-konceptet henover hovedet på os.Fly-leverandøren Airbus barsler i hvert fald med et selvflyvende koncept ved navn Vahana, der kan transportere en enkelt passager op mod 80 km ud i det blå - dobbelt så hurtigt som en bil kan magte samme distance.Prototypen på Vahana-flyet er konstrueret med rotorer, der kan drejes, så den mennesketransporterende drone kan lette lodret på områder med bygninger omkring sig.Det skriver det amerikanske finansmagasin Fast Company I de små seneste 10 års tid har flere selvflyvende bil-entusiaster inklusiv direktør i Googles moderselskab Alphabet, Larry Page, afprøvet forskellige modeller til persontransport i luften.Det kan du læse mere om her: Fremtidens flyvende biler - her har du 10 bud på din (måske) kommende bil) kommende bil Airbus mener at have knækket koden, og selskabets umiddelbare mål er at sende en horde af flyvende taxier i luften inden for det nærmeste årti - og gerne i fællesskab med tjenester som Uber."Vi vil elske at se, hvad den slags partnerskaber kan udvikle sig til," siger Maryanna Saenko fra Airbus Ventures ifølge Fast Company.Batteriopladningen på en Tesla-bil tager i dag en halv times tid, og der knyttes håb til, at batteriopladningen på fremtidens flyvende fartøjer med en enkelt person kan oplades op mod 80 procent på under fem minutter.Det amerikanske rumfartsagentur NASA giver tomlen opad for Vahana, efter NASA har været i tæt dialog med Airbus og andre flyproducenter om udviklingen.Airbus ønsker dog på nuværende tidspunkt ikke at kommentere på, hvem der står for den kunstige intelligens i det snart-flyvende fartøj. Det skulle dog være ganske vist, at Vahana har været selvstyrende i en rum tid allerede.Iagttagere i flyindustrien mener, at et selvstyrende fly som Vahana er realistisk at have i luften inden for fem år, men vi skal nok ud i 2027, før vi har et velfungerende flytrafik-system over vores byer.Til den tid bliver det næppe nødvendigt at slukke mobilen ved start og landing.