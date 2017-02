Ny formand for mægtige Mærsk: Valget af Jim Hagemann Snabe handler om digitalisering og it

Den tidligere topchef for SAP, Jim Hagemann Snabe, får som kommende bestyrelsesformand ikke mindst til opgave at føre det store selskab mod en fremtid præget af digitale modstandere og stor uforudsigelighed.

Den tidligere topchef for tyske SAP, danske Jim Hagemann Snabe, står til at blive udnævnt til bestyrelsesformand for Danmarks største virksomhed, A.P. Møller-Mærsk, når selskabet til marts afholder sin årlige generalforsamling.Det kan du læse mere om her:Bestyrelsesformanden spiller typisk en væsentlig rolle i udviklingen af selskabet, og her er det ikke mindst Jim Hagemann Snabes baggrund fra toppen af den internationale it-branche, der spiller en afgørende rolle i hans udvælgelse, skriver Børsen.Selskabets administrerende direktør, Søren Skou, peger ifølge avisen på, at transport- og logistik-delen af virksomheden har en ‘væsentlig komponent' i strategien, der ‘handler om digitalisering.A.P. Møller-Mærsk-koncernen har ifølge avisen afsat 5,5 milliarder kroner om året til investeringer i øget digitalisering."Hans [Jim Hagemann Snabe, red] kompetencer og erfaringer med digitalisering og med at føre en virksomhed højere op i værdikæden er unikke," siger afgående formand, Michael Pram Rasmussen, ifølge Børsen om sin afløser, der har siddet som menigt medlem i Mærsk-bestyrelsen i knapt et år.I Børsen skriver chefredaktør Niels Lunde, at valget af Jim Hagemann Snabe blandt andet skal ses i lyset af den fremtid, som Mærsk står over for, hvor selskabet for eksempel skal håndtere en risiko for at blive udfordret af Amazon og andre spillere, som langt fra ligner de konkurrenter, som Mærsk traditionelt har haft."For blot få år siden ville de færreste have troet, at en boghandel kunne true et containerrederi. [...] Man skal forstå, hvordan man kan konkurrere med en virksomhed, der som Amazon er født digitalt og snart vil konkurrere uden at eje skibe. For slet ikke at tale om, hvad Uber og endnu ukendte virksomheder er på vej med," skriver han.Jim Hagemann Snabe er også fornylig blevet indstillet til at overtage formandsposten i mægtige Siemens.Også her er det hans viden og indsigt i digitale udviklingsmuligheder og den digitale verden, der har spillet en afgørende rolle.