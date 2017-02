Banedanmark: Fejlramt database årsag til stort nedbrud i morgentrafikken

Foto: René Strandbygaard/DSB

En fejlramt database er skyld i morgenens nedbrud på tog-informationstavler i hele landet, fortæller Banedanmark. Database-fejlen ramte siden et informationssystem, som gik ned.

Annonce:



Annonce:

Det var en database-fej, der var skyld i, at alle informationstavler på danske togstationer og de automatiske udkald til togafgange gik ned torsdag morgen.Det oplyser Banedanmark til Computerworld.Nedbruddet skete i forbindelse med en større natlig opdatering og ændringer af it-systemer hos Banedanmark, hvorefter en database ikke opførte sig som forventet."Databasen begynder at fejle, og det rammer andre systemer," forklarer Banedanmark.På grund af database-fejlen fik Banedanmarks it-system, Togstatus, ikke de nødvendige oplysninger, hvilket bevirkede, at informationerne ikke røg videre ud til passagerne på de danske perroner.I samme ombæring blev også app'en Rejseplanen ramt, men den er ligesom informationstavlerne oppe igen.I skrivende stund er Banedanmarks teknikere stadig i gang med at fejlrette på den ramte database.Banedanmark oplyser, at der er så meget styr på situationen, at passagerne nu igen får toginformationerne på perrontavlerne.Flere steder i landet foregår højtalerudkald dog stadig manuelt.Udover informationerne om togafgange har selve togtrafikken ifølge Banedanmark ikke været ramt af nedbruddet i de tidlige morgentimer.Nedbruddet blev opdaget omkring klokken 05:00, og lidt i klokken 08:00 var informationerne igen tilgængelige for togpassagerne.