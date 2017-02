Intel om kommende Cannonlake-processorer: Vil både være stærkere og bruge mindre strøm - men kommer først til serverne

Intel har løftet lidt af sløret omkring sin kommende ottendegeneration af processorer, og i første omgang satser Intel på et andet marked end privat-brugerne.

Intels roadmap.

Intels kommende ottendegeneration-processorer med navnet Cannonlake bliver 15 procent hurtigere end de nuværende Kaby Lake-processorer målt via SysMark-programmet.Det fortæller Intel ved sit årlige investor day-møde.Intel har ikke givet mere specifikke data, men de kommende Cannonlake-processorer vil være de første Intel-processorer, der er baseret på 10nm-teknologi.Intels chef for Intel Client, Internet of Things og System Architecture Group, Venkata Renduchintala, fortæller, at skiftet til 10-nm arkitektur også betyder en voldsom reducering i strømforbruget.Fordelingen mellem bedre ydeevne samt mindre strømforbrug er vigtig.De seneste processor-serier fra Intel har enten budt på højere ydeevne med højere clock-hastigheder eller flere kerner, men det fører også til et større strømforbrug.De første Cannonlake-processorer udkommer ifølge Intel i anden halvdel af 2017, og for første gang i lang tid er Intel presset på PC-fronten.AMD er på vej med sin serie af Ryzen-processorer, der estimeres til at være 40 procent bedre end AMd's nuværende processorer.Intel satser størst på markedet for processorer med den højeste ydeevne.Markedet for gamer-computere er eksploderet sammen med den vilde vækst inden for eSport, og virtual reality forventes at få en stor vækst i løbet af de næste år - og det kræver kraftfuld hardware.Men derudover ser markedet for PC-processorer skuffende ud med stadig dalende salgstal.Derfor satser Intel også i første omgang på Cannonlake til datacentre.Ifølge Intel er markedet for CPU'er til datacentre dobbelt så meget værd som markedet for processorer til pc'er.Intels interesse i det vækstende data-centermarked er naturlig: Der er brug for flere server-processorer, og Intels Xeon-chips koster op til 9.000 dollar stykket. En almindelig Core i-processor koster et sted mellem 300 dollar og 1.200 dollar.Derfor vil Intel også lancere data center-chips i første omgang, og først derefter producere de mere forbruger- og prosumer-orienterede chips.