Kendt mobilproducent snyder sig til hurtigere benchmarkresultater: Telefoner langt fra så hurtige som påstået

Den kinesiske mobilproducent OnePlus snyder sig til bedre score med sin OnePlus 3T. Se her, hvordan det kan lade sig gøre.

Oversigten over bencharktests, hvor OnePlus 3T aktiverer sin særlige CPU-plan og uden. Foto: XDA-developers.

OnePlus er tech-verdenens favoritselskab, når det kommer til mængden af kraft i en smartphone i forhold til prisen.Selskabets nyeste smartphone, OnePlus 3T, har for eksempel lige så kraftfuld hardware som Googles Pixel, men koster kun det halve. Siger OnePlus.Men nu viser det sig, at telefonerne ikke er helt så vilde som først antaget.Udviklerforummet- og mediet XDA-developers har opdaget, at OnePlus 3T aktiverer en særlig kraftfuld CPU-plan, når der køres benchmark-applikationer på telefonen.Det betyder, at OnePlus 3T på scoretavlen vil se ud til at være bedre end telefonen egentligt er i daglig brug.Helt konkret opfanger telefonen, når de mest gængse benchmark-programmer aktiveres på telefonen, apps som eksempelvis Geekbench og AnTuTu, og aktiverer den særlige CPU-plan, der tillader at CPU'en er hurtigere, men samtidig også langt varmere og mindre stabil i længden.XDA-developers opdagede OnePlus' fusk ved at samarbejde med folkene bag Geekbench-programmet.Sammen udviklede de en ny alternativ version af Geekbench-appen under navnet "Bob's Mini Golf Putt" og kunne derefter benchmarke OnePlus 3T uden snyd.Hvis du interesserer dig for mobilprocessorer og benchmarks, kan du læse hele XDA's gennemgang af fuskeriet her. XDA har efterfølgende haft fat i OnePlus, der lover at ændre praksis i fremtiden.OnePlus er langt fra det eneste firma, som er blevet taget med bukserne nede.For få år siden var en lang række af de største mobilproducenter indblandet i en stor benchmark-skandale - heriblandt Samsung og HTC.XDA's undersøgelse med den nye "Mini-golf-Benchmark" viser, at de ikke snyder med deres nye smartphones i dag.Du kan også sammenligne benchmark-snyd med VW's store miljøskandale.