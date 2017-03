Masse-kopierer populære smartphones og krænker patenter: Koster smartphone-producenter milliarder

På billederne ses falske iPhones, der for nogle år siden blev solgt i Danmark.

Det er big business af kopiere populære smartphones og tyvstjæle ellers patenterede opfindelser.

En ny EU-rapport forsøger at sætte tal på, hvor mange penge smartphone-producenter og ejere af patenter går glip af, når populære smartphones kopieres, og patenter krænkes.Det er generelt et velkendt problem i mobilindustrien, at intellectual property rights (IPR) eller intellektuelle ejendomsrettigheder, bliver krænket med blandt andet kopi-smartphones som dem, der ses på billederne her i artiklen.EU-undersøgelsen, der er baseret på de smartphones, der blev solgt i 86 forskellige lande i 2015, indeholder dog alligevel nogle voldsomme estimater af, hvor stor en omsætning de lovlige spillere går glip af."Det estimeres, at der i 2014 blev solgt 14 millioner færre smartphones af den lovlige industri på tværs af EU, end det havde været tilfældet, hvis der ikke havde været forfalskninger.""Det svarer til, at cirka 4,2 milliarder euro (cirka 31 milliarder kroner, red) gik tabt på grund af falske smartphones," lyder det blandt andet i rapporten. I rapporten (PDF) kan man også læse, at den lovlige del af smartphone-industrien på verdensplan i 2015 gik glip af at sælge omkring 184 millioner enheder,Virksomhederne mistede dermed omkring 335 milliarder kroner på grund af de mange smartphone-kopier og patent-krænkelser.Det er 12,9 procent af det totale smartphone-salg på verdensplan i 2015.European Union Intellectual Property Offic, der står bag rapporten, skriver, at Kina står for 36 procent af det samlede beløb, der menes at gå tabt.Zoomer vi ind på EU-landene, er det i gennemsnit 8,3 procent af det samlede smartphone-salg, der sker med udgangspunkt i kopier og forfalskninger.Her nævnes det specifikt, at Danmark er det land i EU, hvor problemet er mindst (4,9 procent), mens Rumænien befinder sig i den modsatte ende med 19,1 propcent.