Elgiganten opruster med nye superbutikker: Kom med indenfor i den første

Den nye Elgiganten breder sig over tre etager med et centralt trappeparti, der sikrer kig mellem etagerne.

Lørdag åbner Elgiganten en nyt flagskibs-butik midt på Strøget i København. Butikken er en del af elektronikgigantens nye kurs. Computerworld var til snigpremiere på det nye koncept.

Apple-grejet står centralt på 1. sal i den nye Elgiganten. I kælderen finder du desuden en dedikeret reperations-shop til æble-udstyret.

Peter Stedal, direktør for Elgiganten i Danmark

Gaming-udstyr har fået sit eget dedikerede lokale hos Elgiganten. I det hele taget er gaming et område i vækst fremhæver direktør Peter Stedal.

Den dedikerede Samsung-udstilling rummer både fjernsyn og virtual reality-ydstyr.

Ved snigpremieren på den nye butik viste LG deres nye OLED-fjernsyn. Det er så tyndt, at det hænger på væggen med magneter. Størrelsen er 65 tommer og prisen bliver på hele 65.000 kroner. Hurtige kunder kan dog købe det til 49.995 som åbningstilbud på Strøget.

Der er fokus på forskellig teknologi og siddepladser hvor du kan prøve tingene af. Elgiganten forklarer samtidig, at de vil bruge flagsskibsbutikkerne til forskellige pop-up udstillinger og salg af ny elektronik.

Den centrale adresse er et skift fra Elgigantens normale center-i-forstæderne-strategi, men ifølge direktør Peter Stedal handler det om at følge med hvor kunderne er.

Lørdag slår Elgiganten dørene op i den nye flagskibs-butik på Strøget i København.Det sker knap et år efter, at Elgiganten overtog 10 butikker fra den skrantende FONA-kæde - et skridt som ikke mindst handlede om at få adgang til en række af de attraktive centrale adresser, som FONA traditionelt har haft.Butikken på Strøget har da også været en af de mest profilerede adresser for FONA og husede, indtil Elgigantes overtagelse, FONA 2000-butikken.For Elgigantens danske direktør Peter Stedal, som viser Computerworld rundt i butikken dagen inden den store åbning, er netop placeringen også det centrale budskab.For hvad laver en elektronikkæde, som normalt ligger i forstædernes megacentre, pludselig på en af Københavns dyreste adresser:"For os handler det om, at vi kunderne også flytter sig. Der flytter stadig flere til byerne - og det er langt fra dem alle, som har bil eller kørekort," forklarer Peter Stedal og understreger, at Elgiganten på Strøget kun er den første af i alt fem butikker, som får en makeover.I alt har Elgiganten nu 40 butikker i Danmark.Placeringen og de lidt færre kvadratmeter på storbyadresserne betyder dog, ifølge Peter Stedal, at udvalget vil være noget anderledes:"Vi kommer ikke til at sælge hvidevarer her, men vi kommer til at have skærme over hele butikken hvor du kan vælge dit udstyr og så få det leveret eller selv hente det et andet sted."Samtidig regner Elgigantens direktør med, at muligheden for at bestille på nettet og afhente varerne på en central adresse i city vil være populært blandt de mange mennesker, som i dag arbejder centralt i byen.Tanken er desuden, ifølge Peter Stedal, at den centrale adresse skal bruges til at sætte fokus på særligt spændende og dyre produkter:"Det er her, at du kommer til at se fladskærme til 200.000 på væggen. Ting som du normalt ikke finder i din normale Elgiganten," forklarer direktøren.Han fremhæver, at flagskibs-butikken på Strøget har dedikerede såkaldte in-store områder til gaming-udstyr og Samsung-produkter.I den nye butik finder du desuden en række andre småforbedringer, som er skabt for at skabe en bedre oplevelse for kunderne.Du kan blandt andet trække et nummer og så via centrale displays i hele butikken følge køen, sådan at du frit kan bevæge dig rundt.Samtidig kan du i kælderen finde Elgigantens dedikerede Apple-værksted, som kan reparere dit æble-grej på stedet - dog med den undtagelse, at Elgiganten i nogle tilfælde, ifølge Apples regler, er forpligtiget til at sende det til et centralt Apple-værksted.En sjov detalje er desuden, at næsten samtlige prisskilte i den nye butik er elektroniske. Ifølge Peter Stedal er målet på sigt, at skiltene kan være med til at guide den besøgende kunde hen til netop det produkt, som kunden er på udkig efter.I første omgang er fokus dog på at få afviklet lørdag og søndag, hvor Elgiganten lokker med en række attraktive åbningstilbud.Hvor mange gæster, som elektronikgiganten regner med, vil direktøren ikke ud med. Men han understreger, at der er købt rigeligt med kaffe ind til weekendens gæster.