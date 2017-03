Nordjysk tech-firma skal fordoble medarbejderstaben efter kæmpeordre: "Det er en banebrydende ordre for hele nano-satellit-branchen"

Nordjyske GomSpace indleder jagten på et stort antal softwarefolk og ingeniører efter selskabet har landet kæmpeordre på selskabets små byggeklodser til satellitter. "Det er en banebrydende ordre for både os og hele nano-satellit-branchen," siger direktør Niels Buus.

En dugfrisk kæmpeordre på adskillige hundrede millioner kroner gør det nødvendigt for aalborgensiske GomSpace til at gå på jagt efter massevis af nye medarbejdere.Selskabet leder efter software-udviklere, hardware- og elektronik-ingeniører og specialister inden for en bred vifte af andre områder. Og mange af dem."Vi skal have ansat mindst 60 nye medarbejdere inden nytår og ifølge planen en del flere til næste år," siger Niels Buus, administrerende direktør i GomSpace Group, til Computerworld.Han blev selv ansat i januar 2014 som medarbejder nummer 10, efter han i en periode havde været bestyrelsesformand. I dag - godt tre år efter - har selskabet omkring 90 medarbejdere.Det store behov for nye medarbejdere er kommet, efter GomSpace har lukket en kæmpeordre med det britiske satellit-selskab Sky and Space Global, som ventes at indbringe selskabet mellem 260 millioner og 410 millioner kroner over de næste fire år.GomSpace skal levere de første satellitter til Sky and Space Global i 2018."Det er en banebrydende ordre for både os og for hele nano-satellit-branchen," siger Niels Buus.Det er en af de allerførste første store, kommercielle ordrer på området, der har udviklet sig gradvist for GomSpace, som er udsprunget af undervisningsmiljøet på Aalborg Universitet først i 2000'erne.GomSpace udvikler og bygger en række forskellige højteknologiske løsninger til rumfarts-området og peger da også selv på, at en stor del af arbejdet i virksomheden har et element af grundforskning.Et af kerneområderne er udvikling af små, billige byggeklodser ('units'), som anvendes til at opbygge funktioner i satelliter. De små units kan sættes sammen i sæt og derved skaleres efter behov."De etablerede satelitter er bygget til at holde i op til 25 år, er ret store og har redundante systemer, mens vores satellit-type er lille, bygget på basis standardkomponenter og bygget til at kunne holde i fem år," siger Niels Buus.Efter fem år i rummet destrueres satelitten, hvorefter en ny sendes op."Som med alt andet elektronik, vil de nye satelliter efter fem år være to til seks gange så hurtige som de gamle, men med de samme elektronik-størrelser. På den måde kan man komme ind på en teknologikurve, der ligner den, som vi kender fra mobil og pc-området," siger Niels Buus.Som udsprunget af det tekniske miljø på Aalborg Universitet har GomSpace ifølge Niels Buus et godt fundament for rekrutteringen."Aalborg-området er heldigvis rigtig god på radiokommunikations-området, og der er mange dygtige folk i området. Min påstand er faktisk, at de fleste af dem, som vi har brug for, findes i Aalborg-området," siger Niels Buus.Selskabet beskæftiger i dag medarbejdere med 13 forskellige nationaliteter, og hovedsproget i huset er engelsk.Generelt er der i dag en del mangel på højtspecialiserede ingeniører og udviklere i mange danske virksomheder, som sukker efter flere folk.Brancheorganisationen IT-Branchen har således anslået, at hver tredje it-virksomhed herhjemme i det seneste år har måttet opgive at besætte stillinger, fordi de ikke har været i stand til at finde kvalificerede folk.Ifølge Niels Buus tiltrækkes de dygtige folk imidlertid af elementer som karrieremuligheder og muligheden for at være en del af fremgangsrige projekter med vind i sejlene."Og så slår vi jo gerne på, at vi giver muligheden for at arbejde med en helt exceptionel teknologi inden for et helt exceptionelt og usædvanligt domæne," siger Niels Buus.Selskabet blev børsnoteret i sommer på Nasdaq First North i Stockholm.Børsnoteringen indbragte 125 millioner kroner, som selskabet nu investerer i udviklingen af virksomheden. Blandt andet er GomSpace ved at etablere en afdeling i Singapore, ligesom det har købt et selskab i Sverige.Desuden er GomSpace ved at etablere sig i USA, hvor det vil forsøge sig med et fremstød."Vi sætter de 125 millioner kroner i spil i øjeblikket. Vi har sådan set fine dækningsgrader og en solid økonomi, men vi har meldt ud, at vi i en periode vil give underskud, da vi investerer i udvikling af virksomheden," siger Niels Buus."Så har vi muligheden for at lægge nogle af opgaverne til udlandet - eksempelvis til Sverige eller Singapore. Det sværeste er nok at skaffe erfarne rumingeniører herhjemme, mens det er betydeligt nemmere at skaffe dygtige folk inden for radio-teknologi," siger Niels Buus."Planen er at vokse med 70 procent om året, og den plan holder vi. Det er efter nordjyske standarder ret vildt, men vi kan jo se, at man godt kan finde ud af det i udlandet. Så i udtænkningen af de her planer øver vi os nok også lidt på ikke at være for meget nordjyder ha ha.""Det må jeg jo ikke sige noget om, da GomSpace er børsnoteret. Men jeg kan som sagt sige, at vi har sagt til aktionærerne, at vores plan er at vokse 70 procent om året. Og den plan holder vi fast i."