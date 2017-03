Dansk sikkerhedsekspert efter kæmpe CIA-læk: Derfor skal du ikke frygte aflytning via dit fjernsyn

Nye WikiLeaks-dokumenter afslører, at CIA angiveligt har formået at foretage aflytninger via et Samsung-fjernsyn, men inden du brænder dit Samsung-fjernsyn, så læs med her. Der er kun i meget lille grad grund til at være bekymret.

Whistleblower-sitet WikiLeaks har offentliggjort en lang række dokumenter, der peger på omfattende cyber-aktivitet hos den amerikanske efterretningsvæsen, CIA.

Samsung er den absolut største spiller på smartTV-markedet, og derfor har CIA selvfølgelig forsøgt sig med et Samsung-TV Peter Kruse, CSIS

Samsung F8000-modellen blev solgt i Danmark i perioden 2013/2014.

De lækkede dokumenter, som den kendte whistleblower Edward Snowden via Twitter har sagt god for , peger på omfattende opmagasinering og udvikling af software-værktøjer og exploits til aflytning af enheder og tjenester.Heriblandt software til fjernovervågning af iOS- og Android-enheder, pc'er og smart-tv.Særligt et eksempel nævnes i de 8.761 lækkede dokumenter, hvor CIA i samarbejde med den engelske efterretningstjeneste MI5 i 2014 har formået at benytte mikrofonen i et Samsung-fjernsyn til aflytning.Projektet hedder " Weeping Angel " (taget fra den britiske Doctor Who-serie) og er software til at få et Samsung F8000-fjernsyn til at simulere dvaletilstand, mens den tændte mikrofon aflytter rummet, uden at det er synligt.Ligeledes forhindrer værktøjet efterfølgende opdateringer fra Samsung, så softwaren ikke kan fjernes.Det lyder umiddelbart skræmmende, at CIA kan aflytte dig i din stue, hvis du ejer et Samsung-smart-tv.Du skal dog ikke gå og være bange for, at CIA aflytter dig og din familie, når I ser X-Factor på fredag.Det fortæller Peter Kruse fra sikkerhedsselskabet CSIS, der har gennemgået de lækkede dokumenter. CSIS vurderer, at de lækkede dokumenter er autentiske og stammer fra CIA."Som forbruger skal man ikke gå i panik over de her afsløringer. Ud fra oplysningerne i dokumenterne, ser redskaberne ud til kun at blive benyttet til meget målrettede, systematiske og personrettede overvågninger," siger Peter Kruse.I dokumenterne kan man læse, hvordan CIA-agenter er nødt til fysisk at få adgang til de områder, der skal overvåges, og derfor bør man som almindelig lovlydig dansker ikke være bange for at blive overvåget af CIA.Lækket tyder ifølge sikkerhedseksperten ikke på en omfangsrig masseovervågning, som CIA's søsterorganisation, NSA er blevet beskyldt for at stå bag."Det her er efterretningsarbejde i sin reneste form som i Bond eller Bourne-filmene, og med mindre du har rejst et flag hos CIA med kriminelle handlinger, så er der ingen grund til at frygte CIA-overvågning," tilføjer Peter Kruse.Det er ikke første gang, at et Samsung-fjernsyn beskyldes for at overvåge brugere. For to år siden blev en slutbrugererklæring misforstået, og det skabte stor ravage om overvågning af personfølsomme data, der blev sendt til tredjepart.Sårbarheden, som CIA udnytter, tillader ikke kun overvågning via mikrofonen, men potentielt også indsamling af dine WiFi-kodeord og personoplysninger, hvis sådanne er indtastet på fjernsynet.Du bør dog slå koldt vand i blodet, inden du sælger dit Samsung-fjernsyn. Sårbarhedstypen, som CIA og MI5 angiveligt har udnyttet til at udvikle aflytningsoftwaren, findes i samtlige smart-tv på markedet, forklarer Peter Kruse."Alle Smart-tv har et operativ-system, enten baseret på Linux eller Android, og derfor også sårbarheder, som kan udnyttes. Samsung er den absolut største spiller på smart-tv-markedet, og derfor har CIA selvfølgelig forsøgt sig med et Samsung-tv," siger Peter Kruse.Samsung er i øjeblikket i færd med at undersøge sagen og den specifikke rapport, men skriver i en mail til Computerworld, at datasikkerhed og privatlivets fred er selskabets topprioriteringer.Den omtalte F8000-model blev solgt i Danmark i 2013/2014.