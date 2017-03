Seks ting du ikke vidste om Martin Exner, vinder af IT-prisen 2017

Vinderen af IT-Prisen 2017, Martin Exner, har grundlagt en kodeskole, men kan ikke selv kode. Her er seks sjove ting om pris-modtageren, som du sikkert ikke kendte til.

32-årige Martin Exner har netop vundet IT-Prisen 2017.Du kan læse juryens begrundelse for udnævnelsen her:Martin Exner har taget lærer-eksamen fra det daværende Blaagaards Seminarium i Søborg ved København i 2010. Dernæst kandidat-uddannelsen i it, læring og organisatorisk omstilling på Aalborg Universitet, 2013.Her er seks sjove ting, som du sikkert ikke vidste om pris-modtageren:Martin Exner har grundlagt en kodeskole, men er selv langt fra en kode-mester. Faktisk kan han kun kode ‘til absolut hus-behov.' Det vildeste, han selv nogensinde har kodet, er en lille ‘gæt et tal'-løsning i Small Basic. Hertil kommer en række små spil, som han dog altid koder i visuelle kode-editorer."Jeg kan godt se, hvorfor det er vigtigt at kunne, og heldigvis har vi mange dygtige frivillige i Coding Pirates, som kan dække netop dette behov. Jeg kan selv finde ud af at kode prototyper, hvilket jeg ser som en mindst lige så vigtig kompetence," siger han.Martin Exner spillede som ung bas i forskellige rockbands. Han har blandt andet spillet på Skanderborg Festival i 2005 med bandet Burned Out Bandits. Bonusinfo: Bandet delte under festivalen skurvogn med Bamses Venner.Martin Exner har gennem årene søsat mange projekter, som han selv betegner som ‘vanvittige.' De fleste af dem er da også gået i vasken.De tæller cd-auktionssitet lydbørsen.dk, webtjenesten digitalstat.dk, hvor socialrådgivere skulle yde chatsupport til brugere, samt udviklingen af det mekaniske og magnet-baserede tetrisspil Magnetris.Martin Exner kom tidligt i skole og var i folkeskolen ikke særligt god til at læse, stave og skrive. Han fik i flere år special-undervisning i dansk og var med egne ord en dreng, som ‘hang lidt i tovene.'Senere kom han dog efter det."Men det var faktisk først, da jeg fik børn og kom på universitetet, at jeg begyndte at få gode karakterer," siger han.Martin Exners farmor og farfar var arkitekt-parret Johannes og Inger Exner, der blandt andet har tegnet mange kirker i Danmark og stået bag restaureringen af Koldinghus i Kolding.Johannes Exner var i en årrække professor på Arkitektskolen i Aarhus og desuden Ridder af Dannebrog.Også guldaldermaleren Julius Exner er en forfader i lige linie.Martin Exner bor til leje i et lille rækkehus i Herlev sammen med hustruen Dina, der er sygeplejerske, samt børnene Max (ni år) og Luna (fem år). Huset er fyldt med lego, 3D-printere, elektronik og andet legetøj.