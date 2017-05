Facebook og Apple bygger gigantiske datacentre i Danmark: Nu er der ledige stillinger, som du kan søge

Sådan kommer Facebooks datacenter ved Odense til at se ud.

Facebook og Apple er i fuld gang med at opføre kæmpe-datacentre på dansk grund. Her er de aktuelle jobopslag til datacentrene ved Odense og Viborg.

Der er blevet talt om hundredvis, måske sågar tusindvis af nye stillinger, i forbindelse med de to gigantiske datacentre, Apple og Facebook bygger ved henholdsvis Viborg og Odense."Datacentret i Odense vil understøtte tusindvis af nye job i byggebranchen, over 100 drifts-job og generere flere hundrede millioner af danske kroner i nye investeringer i Danmark," lød det eksempelvis fra Facebook, da selskabet annoncerede planerne om datacentret på Fyn:Det samlede antal aktuelle jobopslag, de to it-giganter har slået op til de to datacentre, ligger dog et godt stykke fra det niveau.Facebook og Apple har i øjeblikket samlet set 11 ledige datacenter-stillinger i Danmark.Flere stillinger vil naturligvis komme til senere, men lige nu og her er datacenterprojekterne altså ikke den store job-fest, hvis man skal tage udgangspunkt i selskabernes jobopslag.Computerworld har set nærmere på stillingerne hos Facebook og Apple.Lad os bare slå det fast med det samme, at du ikke har meget at komme efter, hvis du ikke er klar til at skrive din ansøgning på engelsk.Derudover er der dog naturligvis også alle de tekniske og uddannelsesmæssige krav, man skal kunne leve op til, ligesom flere af stillingerne er for folk med mange års erfaring.Facebook har otte konkrete stillinger slået op i forbindelse med datacentret på Fyn.Det drejer sig blandt andet om en 'site manager' til det nye datacenter.Om hovedopgaven for den kommende site manager skriver Facebook:Facebook har dog også flere stillinger, der ikke er målrettet ledere. Eksempelvis søger Facebook en 'field engineer':De otte stillinger, Facebook har slået op, bærer disse titler:Data Center Connectivity Field Engineer.Data Center Connectivity Site Lead.Data Center Operations Lead (Capacity).Data Center Operations Lead (Sustaining).Data Center Site Manager.Facility Operations Manager.Network Engineer, Deployment and Support.Site Logistics Lead.Hos Apple finder man i øjeblikket tre konkrete jobopslag i forbindelse med datacentret ved Viborg:Data Center Operations Planner.Data Center Chief Engineer.Data Centre Site Operations Manager.Vi har tidligere skrevet om stillingen som Data Centre Site Operations Manager, der har været slået op siden februar 2016. Læs om det her De to andre Apple-stillinger er dog begge slået op i april måned i år.Om stillingen som Data Center Chief Engineer kan man blandt andet læse, at man skal have over 10 års erfaring. Det drejer sig konkret om:Og Apple kræver samtidig:Selvom der er skrevet og talt meget om Facebooks og Apples danske datacentre, er det altså ikke ligefrem fordi, det vælter ud med jobopslag til danske stillinger fra de to amerikanske it-giganter.Flere stillinger vil ganske givet blive slået op løbende, men her i maj måned 2017 er vi i hvert fald et godt stykke fra at kunne tale om, de to amerikanske it-giganter skaber hundredvis eller ligefrem tusindvis af stillinger på dansk jord.Mens Facebook og Apple samlet har 11 opslag til Odense og Viborg lige nu, så skal det holdes op imod, at eksempelvis en pæredansk virksomhed som BEC for nylig har meldt ud, at der oprettes 90 nye stillinger i Danmark:En stribe andre it-virksomheder masseansætter også nye medarbejdere i Danmark i øjeblikket. Det får du overblikket over her: