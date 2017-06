Her er historien om Googles hemmelige 'Project Earth' - og forbindelsen til Fredericia

Foto: Dan Jensen

Fredericia Kommune har siden 2015 været i tophemmelige forhandlinger med Google om købet af en datacenter-grund. Et projekt der tilsyneladende går under navnet Project Earth.

Annonce:



Annonce:

Annonceindlæg fra IDG Kurser Mange virksomheder er bagud med EU-persondataforordningen - det kan blive dyrt Bliv klar til EU's persondataforordning (GDPR) inden den træder i kraft 25. maj 2018 | Læs mere

Det er på denne mark ved Tårup udenfor Fredericia, at Google har opkøbt et datacenter med henblik på at opføre et datacenter. Foto: Dan Jensen

"Hvor har du mit nummer fra? Jeg har ingen kommentar, farvel," lyder det fra vedkommende, da Computerworld ringede til hans irske telefonnummer.

"Project Earth sætter pris Fredericia Kommunes fortrolighed og tillid. Lad os fortsætte diskussionen i de kommende dage, så vi kan aftale de næste skridt."Sådan lød en e-mail, som en repræsentant med tilknytning til Googles moderselskab, Alphabet Inc, sendte til Fredericia Kommunes salgschef Jens Ole Andersen den 14. december 2015.Mailen er led i det forhandlingsforløb, der førte til, at Google opkøbte en 73,2 hektar stor erhvervsgrund ved Fredericia, hvor den amerikanske tech-gigant forbereder opførelsen af et datacenter.En sag der tilsyneladende går under kodenavnet Project Earth hos Google.Det viser dokumenter, som Computerworld har fået adgang til gennem en aktindsigt.Dokumenterne i aktindsigten tegnet et billede af en langstrakt proces, der involverede repræsentanter fra Udenrigsministeriet, og som ifølge Fredericia Kommune tog sin begyndelse knap to og et halvt år før det i sidste måned kom frem, at Google var køber af grunden i Fredericia.Allerede i august 2016 var der dog i Computerworld og andre danske medier forlydener om, at en international it-gigant var i færd med forberedelserne til at opføre et datacenter på grunden.Rygterne startede fordi Fredericia Kommune på sin hjemmeside offentliggjorde et høringssvar vedrørende såkaldt VVM-pligt på et planlagt byggeprojekt.Af høringssvaret fremgår det, at der er tale om opførelsen af 'datalagringsfaciliteter' med et bebygget areal på 117.740 kvadratmeter.Det fremgår ligeledes af høringssvaret, at virksomheden bag planerne hedder Dapsi Interntional og er ejet af det irske selskab Moonville Limited.Men hvad medierne ikke ved på dette tidspunkt er, at Dapsi International er et datterselskab til Google, og at byggeplanerne allerede er ganske fremskredne.For allerede den 17. december 2015 - altså knap otte måneder før høringssvaret bliver offentliggjort - fremsender Fredericia Kommune en købsaftale, der er underskrevet af borgmester Jacob Bjerregaard og kommunaldirektør Michael Holst, til Dapsi International.Herefter sender Fredericia Kommune den 5. januar et girokort på intet mindre end 65.991.500 kroner til Dapsi International.Salgsprisen på 65.991.500 for grunden svarer til en kvadratmeterpris på 90 kroner.På dette tidspunkt har Google desuden haft et hold repræsentanter i Fredericia, der fra fredag den 11. december og i ugerne op til jul har foretaget fysiske undersøgelser af grunden.Her er Fredericia Kommune samtidig i færd med at rense grunden for asbest samt nedrive et par nedlagte landbrug, der lå på grunden."Hej JensMine kolleger er landet sikkert her til aften, og de ser frem til at møde dig fredag morgen," lyder det i en mail til Fredericia Kommunes salgschef Jens Ole Andersen.Computerworld har været i kontakt med en person, der var en del af den delegation, der besøgte Fredericia.Hans telefonnummer fremgår af aktindsigten, men da Computerworld kontakter ham ønsker han dog ikke at uddybe, hvad hans rolle har været i forbindelse med handlen, eller hvad delegationen mere præcist foretog sig i Frederica."Hvor har du mit nummer fra? Jeg har ingen kommentar, farvel," lyder det fra vedkommende, da Computerworld ringede til hans irske telefonnummer.På trods af udenlandske inspektioner af grunden, og den store aktivitet bag kulisserne er det tilsyneladende gået relativt ubemærket hen i lokalområdet."Jeg havde intet hørt. Der gik naturligvis nogle rygter i pressen, men de (kommunen, red) har været gode til at holde tæt om det. Det er flot arbejde," siger John Wendel Vogt, der er erhvervsejendomsmægler hos EDC Poul Erik Bech i Kolding, da Computerworld taler med ham umiddelbart efter at Googles køb af grunden er blevet offentliggjort.Han beskæftiger sig til dagligt med erhvervshandel i hele Trekantsområdet, og han forklarer at handler af denne størrelsensorden er en sjældenhed i området."Det er en kæmpe grund. Jeg kan ikke huske, at der tidligere er blevet solgt så stor en grund i vores område. Jeg havde været en glad mand, hvis jeg havde solgt den," siger han.En af de personer, der var involveret i handlen som repræsentant for Dapsi Internaiontal og dermed Google er den danske advokat Peer Meisner.Han er partner hos advokatfirmaet Plesner og arbejder med de juridiske aspekter af danske og internationale ejendomstransaktioner.Peer Meisner oplyser til Computerworld, at han af hensyn til sin tavshedspligt ikke kan udtale sig konkret om sagen, men han oplyser dog, at grundhandler i denne størrelsesorden ikke er ekstraordinære på det københavnske ejendomsmarked."Her er det ikke unormalt, at der bliver handlet for halve eller hele milliarder. For os er det en sag som alle andre. Det eneste der har været ekstraordinært har været, at det er en sag med stor interesse fra pressen, derfor har det krævet en høj grad af fortrolighed, men det er naturligvis noget, som vi har erfaring med som advokater," siger Peer Meisner til Computerworld.Computerworld har også forsøgt at få en kommentar fra Niels Vahman Bang, der udover at være direktør for advokatfirmaet Gorrissen Federspiel også står opført som direktør for Dapsi International."Jeg har ikke noget at bidrage med. Jeg tror, at jeg vil overlade det til pressemeddelelser, hvis der er nyt at bidrage med," siger han til Computerworld.Fortroligheden er tilsyneladende vigtigt i denne typer, hvor der forhandles med verdens største tech-giganter.Det opdager Computerworld, da vi kontakter en af de borgere, der tilsyneladende har fået opkøbt deres grund i forbindelse med opførelsen af datacenteret."Ved du hvad, vi har fået at vide, at vi ikke må sige noget, ellers får vi ikke vores penge. Det har vi skrevet under på," lyder det fra Anne-Marie Pedersen, der bor på Gl. Ribevej uden for Fredericia."Nej, men vi har fået at vide, at I nok ville ringe, og vi har også fået at vide, at vi ikke må sige nogetDet er uvist, hvem der bedt hende holde tæt, men Fredericia Kommune lægger ikke skjul på, at det er nødvendigt at holde kortene tæt ind til kroppen i forbindelse med sagen.Det fremgår blandt andet af et afslag om aktindsigt i en række specifikke dokumenter, der vedrører sagen.Af afslaget fra Fredericia Kommune fremgår det, at Computerworlds ønske om aktindsigt bliver afvist med henvisning til Danmarks "udenrigsøkonomiske interesser"."Der er tale om oplysninger, som - hvis de bliver offentliggjort - vil kunne afholde potentielle udenlandske investorer fra at indgå samarbejde med Invest in Denmark, herunder også Fredericia Kommune om placering af investeringer i Danmark, da det er en helt afgørende forudsætning for virksomhederne, at deres sonderinger og forberedelser kan foregå i fortrolighed.""En udlevering af oplysninger om, hvordan denne type virksomheder operere på, herunder også en udlevering af virksomhedens drift og forretningshemmeligheder, indebærer på den baggrund en nærliggende fare for, at andre udenlandske investeringer vil gå til andre lande."Det fremgår af købskontrakten, som Fredericias borgmester Jacob Bjerregaard har underskrevet den 17. december 2015, at Google inden for periode på 18 måneder har ret til at sælge grunden tilbage til kommunen.Derfor har Computerworld spurgt Fredericia Kommune om afslaget på aktindsigt skal fortolkes sådan, at Google har truet med at trække sig fra projektet, hvis detaljer om handlen kommer til offentlighedens kendskab.Pia Becker Andersen, der er pressechef i Fredericia Kommune, oplyser dog til Computerworld, at kommunen på nuværende tidspunkt ikke ønsker at kommentere yderligere på sagen.Google har tidligere oplyst til Dagbladet Information , at virksomheden ikke har aktuelle planer om at opføre et datacenter på grunden, men at selskabet ønsker at sikre sig mulighed for i fremtiden at etablere flere datacentre i Europa.