Harddiske: Så meget er prisen for lagerplads pr. gigabyte faldet

Tilbage i midten af 90’erne kostede en enkelt gigabyte 4.200 kroner. I dag ser prisen helt anderledes ud, men udviklingen er gået i stå.

Mens lagerpladsen på vores digitale enheder er vokset, er prisen pr. gigabyte faldet.Eksempelvis ville en gigabyte i 1985 have kostet 500.000 dollars – knap 3.2 millioner kroner, hvis der havde eksisteret harddiske med så meget plads dengang.BackBlaze er et backup-selskab, der løbende deler sine erfaringer om indkøb, vedligeholdelse og stabilitet i de titusindvis af harddiske i deres datacenter.Blandt andet har selskabet siden 2013 købt 75.000 nye harddiske og har for nyligt udgivet et blogindlæg om prisudviklingen siden 2009.Her viser oversigten, at priserne siden 2009 er faldet drastisk.Tilbage i 2009 kostede det 0,12 dollar pr. gigabyte – 0,77 kroner - i en klassisk harddisk med en terabyte lagerplads, modsat i dag, hvor prisen i højere grad ligger omkring 0,02 dollars pr. gigabyte på en harddisk – 0,12 kroner.Til gengæld er udviklingen de seneste år gået i stå. Siden 2015 er prisen kun faldet ganske lidt.Ligeledes kan man også tydeligt se Thailand-krisen, der ramte harddiskmarkedet tilbage i slutningen af 2011.I forbindelse med tsunamien, der ramte Thailand hårdt, blev også en lang række harddiskfabrikker ødelagt, hvilket pressede prisen for harddiske gevaldigt op.Prisforøgelsen stod ved indtil midten af 2013.Herunder kan du se en gennemsnitlig prisoversigt over harddiske købt af Backblaze. Husk på, at selskabet har købt harddiske i store mængder af gangen og dermed fået mængderabatter, men udviklingen er stadig reel.Ser man på Backblazes oversigt, er det tydeligt, at jo større den enkelte harddisk er, jo lavere er prisen pr. gigabyte.En 1,5 TB harddisk er altså billigere pr. gigabyte end en 1 TB harddisk.Dog finder Backblaze det interessant, at lanceringen af en 6 TB-disk ikke fik prisen pr. gigabyte til at falde i forhold til en 4 TB-disk. 6 TB-diskene har været på markedet nu i snart tre år, men har stadig ikke ramt en billigere pris pr. gigabyte end på en 4 TB-disk. Det har ellers været normen tidligere.Computerworld har tidligere skrevet om statistikker fra Backblaze, blandt andet om hvilke harddiske, der har færrest fejl.Læs også: Test af 60.000 harddiske: Denne fabrikant har færrest fejl på sine diske