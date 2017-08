Oracle siger stop: Vil af med ansvaret for Java EE - men hvem skal overtage?

Oracle vil have nogle andre til at stå med ansvaret for udviklingen af enterprise-versionen af Java, som Oracle overtog med købet af Sun Microsystems i 2010.

Oracle vil have nogle andre til at overtage ansvaret for enterprise-versionen af Java - Jave Enterprise Edition (Java EE).Selskabet er derfor gået på jagt efter organisationer, som kan forestilles sig at overtage opgaven.Oracle har her især kig på forskellige open source-organisationer som eksempelvis Apache eller Eclipse.Meddelelsen fra Oracle kommer i forbindelse med den kommende lancering af den nye version, Java EE 8.Selskabet meddeler, at lanceringen af Java EE 8 rummer en mulighed for at ‘gentænke den måde, hvorpå platformen bliver udviklet.’Java EE bliver i dag udviklet som open source med bidrag fra en større kreds af udviklere.Men den styres af Oracle i en proces, som ifølge Oracle ikke er særlig fleksibel og agil - og faktisk heller ikke åben nok.“Vi mener, at det rigtige skridt vil være at flytte Java EE-teknologier over til en open source foundation, hvilket vil kunne sikre mere agile processer, implemetering af mere fleksibel licensiering og ændringer i governance-processerne,” lyder det fra Oracle.Oracle overtog Java med købet af Sun Technologies i 2010.Med i købet fulgte James Gosling, der regnes for at være opfinderes af Java, men han forlod Oracle efter ganske få måneder til fordel for en stilling hos Google - som han også forlod efter ganske måneder.James Gosling har adskillige gange opfordret Oracle til at slippe tøjlerne på Java, og han har endda solgt t-shirts med påskriften ‘Free Java.’Oracle nævner ikke specifikt nogle kandidater til at overtage ansvaret. Men der peges fra flere steder på Apache Software Foundation og Eclipse Foundation som muligheder.Eclipse har allerede overtaget håndteringen af Hudson integrations-serveren fra Oracle, mens Apache har overtaget håndteringen af OpenOffice og NetBeans IDE.Alle disse tre teknologier overtog Oracle også i forbindelse med købet af Sun Microsystems i 2010.Dengang udløste købet straks bekymring i open source-kredse. Selv forsøgte Sun at berolige miljøet.Eclipse erklærer sig over for Computerworlds amerikanske nyhedsbureau da også klar til at overtage håndteringen af Java EE.“Det vil være godt for både platformen og for communitiet, hvis Java EE flyttes til en leverandør-neutral open source foundation. Bliver vi spurgt, vil vi med glæde overtage opgaven som værts-organisation,” lyder det fra Eclipse-chef, Mike Milinkovuis.Oracle vil fortsat gerne være en del af udviklingen af Java EE.“Men vi tror på en mere åben proces, der ikke er afhængig af en leverandør som platforms-ansvarlig. Det vil anspore til større deltagelse og innovaiton,” lyder det fra Oracle.Den anden store Java-variant, Java SE (Standard Edition), bliver i dag udviklet i et mere åbent miljø via OpenJDK. Men Oracle er stadig i spidsen for denne udvikling, selvom både Red Hat og IBM har været meget engagerede i arbejdet.