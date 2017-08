Samsung Note 8 prøvekørt: Vil du give 7.750 kroner for denne smartphone?

Samsungs nye Note 8-smartphone virker lovende og særlig interessant for dem, der godt kan lide en stylus, men prisen er tårnhøj.

Du kan skrive direkte på den slukkede skærm og gemme noter, og det må vi sige er en fremragende funktion, som mange nok kan få glæde af. Foto: Morten Sahl Madsen

Foto: Morten Sahl Madsen

Foto: Morten Sahl Madsen

Samsung opfandt mere eller mindre "phablet"-genren tilbage i 2010. En phablet var navnet for de største smartphones dengang, som i dag langt hen ad vejen er blevet en almindelig smartphone for mange, og Samsung har lige så længe haft S-pen ved Notens side.



S-pen er en stylus, som du trækker ud af telefonens bund og som bruges til at tegne eller skrive på Note 8. Samsung har nu forfinet pennen over mange års forsøg, og skriveoplevelsen med S-pen er i den absolutte topklasse.



S-pennens spids giver sig lidt, når du skriver med den på skærmen, og det giver en følelse af, at du skriver med en Pilot-tusch. Respondstiden er næsten lig nul, og det føles "ægte," når du skriver med pennen.



Det er gennemført, og du kan skrive, tegne, navigere, markere med pennen, som var det en halvstor Palm Pilot fra de gamle dage.



Vi er fans, men vi tvivler på, at alle vil være det. De fleste har nok vænnet sig til blot at bruge fingerspidserne til at fedte smartphonens skærm til.

Foto: Morten Sahl Madsen

Foto: Morten Sahl Madsen

Og kameraet?

Samsung har længe brystet sig af at have et af de bedste mobilkameraer på markedet, men det seneste år har markedet rykket sig fra kun at benytte ét kamera til at benytte to.



Huawei og LG var først ude, så kom Apple og senest er både OnePlus og Nokia også klar med smartphones med dobbeltløbede kameraer.



På Note 8 sidder der to 12 megapixel kameraer. Det ene har en vidvinkel-linse og det andet har 2 x optisk zoom. Mest interessant er dog, at Samsung har udstyret begge kameraer med optisk billedestabilisering, og at det under vores tests fungerede virkelig godt. Video-delen var blød som smør.



Fotos skudt med kameraet virker umiddelbart flotte, men vi havde heller ikke forventet andet af Samsung i en smartphone til 7.750 kroner.



Samsung har også udstyret kameraet med en funktion, der ligesom Huaweis P10 og Apples iPhone 7 Plus kan tage et portrætfoto og kunstigt tilføre en sløret baggrund, som var billedet taget af et spejlreflekskamera.



Jeg har altid været uhyre skeptisk over for den funktion, da resultaterne hos både Apple og Huawei ofte har været i øst og vest, men under den korte tid med Note 8, fungerede det ganske godt.

Hvem er den til?

Telefonen henvender sig til en særlig gruppe af smartphone-brugere, der virkelig ønsker at få det meste ud af telefonen, men du skal virkelig også se fordelen i S-pennen, og tro på at det dobbeltløbede kamera er så meget bedre end blot at have ét kamera i sin telefon.



Forskellen mellem Note 8 og Galaxy S8 Plus er ganske lille. I bund og grund er det kun S-pennen og kameraet, der gør forskellen.



Hvis du er til store smartphones og særligt er interesseret i at bruge den medfølgende stylus, er Note 8 måske slet ikke så dyr igen, men det skal virkelig være fordi, at du er interesseret i S-pennen, som fungerer rigtig godt.



Personligt kunne jeg godt se fordelen i at have en telefon med indbygget stylus.



Telefonen kan forudbestilles nu og kommer til salg fra den 15. september. Computerworld forventer at komme med en egentlig test, inden salget starter.



