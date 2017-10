Sådan fungerer Appes nye Face ID: Skal erstatte den velkendte fingerskanner med ansigtsgenkendelse

Apple har udgivet en ret interessant rapport om selskabets kommende Face ID, som vil gøre, at du i fremtiden vil kunne åbne din iPhone ved at lade den tage et billede af dit ansigt.

Apple har udfordret det neurale netværk med masker for at lære chippen, hvordan det ser ud, når nogen forsøger at snyde den. Dermed kan der være statisisk god grund til at låse telefonen op, men hvis det ligner, at der snydes, nægter Face ID stadig at åbne for telefonen.

Apple fjerner Touch ID-skanneren på sin nyeste og dyreste iPhone, iPhone X, der udkommer til november.Apple udsendte sin første telefon med TouchID i 2013.Det var iPhone 5S, som dermed var med til at kickstarte en bølge af sikkerheds-tiltag omkring smartphones.Fingerskanneren - touch ID - er en af de mest bekvemme sikkerhedsløsninger i en mobil.Det vil nok være de færreste, der ender med at købe iPhone X med en startpris på 8.990 kroner, men teknologien i Apples nye ansigtsgenkendelse er stadig fascinerende og kan muligvis ende i fremtidige iPhones, iPads og Mac-computere.Apple er langt fra den første til at lege med ansigtsgenkendelse.Samsung har længe bygget ansigts- eller irisgenkendelse ind i selskabets telefoner, og Microsofts Windows Hallo understøtter infrarød-ansigtsgenkendelse.Apples løsning er anderledes og potentiel mere avanceret.I et whitepaper beskriver Apple i udførlige detaljer, hvordan Face ID virker, og hvordan det vil klare sig, hvis nogen forsøger at snyde den.Face ID benytter sig af et “true dephs”-kamerasystem bestående af tre elementer: Et infrarødt kamera, en “flood illuminator” til at hjælpe med ansigtsgenkendelse i mørke og en prik-projektor, der udsender 30.000 usynlige prikker på dit ansigt, som skaber et unik kort over dig ansigt.Det er sidstnævnte, der angiveligt gør Apples Face ID langt mere sikkert end Apples eksisterende fingerskanner, Touch ID.Ifølge Apples selv har touch ID en fejlrisiko på 50.000 til 1 mod Face ID’s 1.000.000 til 1.Det vil altså sige, at risikoen for at en tilfældig person kan låse din telefon op med Face ID er markant lavere end ved Touch ID.Har du en tvilling, er sandsynligheden for, at han/hun kan åbne den markant højere, hvilket får Apple til at foreslå tvillinger at benytte en adgangskode i stedet.Det samme gælder børn under 13 år. Her er ansigtstræk ikke udviklet nok til, at man med høj nok sikkerhed kan bruge Face ID.Børn anbefales derfor at bruge en adgangskode i stedet.Men man bør nok først spørge, hvorfor man overhovedet skulle give et barn en telefon til 8.900 kroner.Derudover fungerer Face ID på samme måde som Touch ID: Systemet skanner dit ansigt (eller finger) og sender informationerne til A11 Bionic-processorens “Secure Enclace” - sikre område - der validerer dit ansigt og først derefter frigiver den adgangskode, som du har tilknyttet din telefon, hvorefter telefonen låses op.Det er altså ikke dit ansigt, der låser telefonen op, men dit ansigt, der frigiver adgangskoden, som låser din telefon op.“Secure Enclave” er en selvstændig processor til at håndtere særligt følsomt data såsom loginoplysninger.Ansigtsskanningen gemmes som udgangspunkt kun som en matematisk repræsentation af dit ansigt og gemmes bevist ufuldendt.Det betyder, at hvis der en dag skulle være en computer, der kan bryde den ellers velkrypterede “Secure Enclave,” vil det være godt som umuligt at genskabe et helt ansigt ud fra dataene.Dataene forlader desuden aldrig den sikre chip i din iPhone og sendes altså ikke til Apples servere.Face ID er tilknyttet telefonens neurale netværk, der giver A11 Bionic sit “Bionic”-navn.Apple fortæller, at det neurale netværk er trænet med en milliard fotos for at lære at genkende ansigter af forskellige mennesker fra hele verden.Og samme system vil blive ved med at lære, når du bruger systemet.Skulle Face ID ikke genkende dig, og du er nødt til at skrive en adgangskode, gemmer Face ID matematisk data, som efterfølgende sammenlignes af det neurale netværk med den allerede gemte data for at se, hvad der fik galt og dermed lære af fejlen og tilpasse referencekoden.Også her deles der intet med Apple - det hele sker i din telefons processor.Det betyder alt sammen, at Face ID kan blive ved med at kende dig, uanset om du med tiden får dig et fuldskæg, eller hvis du som kvinde går med forskellig makeup på forskellige tidspunkter.Apple er dog helt åben over for, at Face ID kan snydes, men statistisk set vil det ikke ske, med mindre du har en ond tvilling.Hvis nogle forsøger at snyde Face ID med eksempelvis en veludført maske, vil det neurale netværk kunne se, at der forsøges at snyde sig ind i telefon.Hvis der er tegn på et “spoofing-forsøg” vil Face ID ikke låse op.Face ID virker også kun, hvis du rent faktisk kigger på skærmen - igen for at undgå snyd.At login-metoden ikke kan brydes er livsvigtigt for Apple.Touch ID er allerede elsket og benyttet af de mange iOS-brugere, som nu skal omskoles til ansigts-identifikation, og andre producenter som Samsung har allerede haft folk til at bryde deres login-løsninger.Computerworld har selv brudt Samsungs ansigtsgenkendelse - se klippet her - og den tyske biometri-ekspert og hacker Jan Krissler har også hacket sig igennem blandt andet Samsung S8’s irisskanner og Apples Touch ID.Kilder i branchen fortæller desuden, at selvsamme Jan Krissler er blevet hyret hos Apple, som dog ikke må udtale sig om arbejdet.Derfor bliver det spændende at se, om Face ID lever op til Apples store ord.iPhone X med Face ID udkommer til november.