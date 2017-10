Test af Apple TV 4K: Sådan afgør du, om du skal vælge Apple TV 4K eller Chromecast Ultra

Det nye Apple TV er boksen, som alle 4K-elskere har ventet på. Men lever Apple TV 4K op til forventningerne? Vi har testet produktet.

Den "nye" boks er identisk med FHD-versionen af Apple TV'et. Foto: Morten Sahl Madsen

En artistisk gengivelse af forskellen mellem 4K med og uden HDR. Det er vores opfattelse, at det er præcist.

Til vanlig direktørtid træder Apple ind på markedet for 4K-indhold med det nye Apple TV 4K.Det er bedre sent end aldrig, og for de brugere derude, som allerede nu ejer et 4K-TV, og som allerede har købt sig ind i Apples økosystem, er det en no-brainer: Apple TV 4K er et godt køb.Men for alle andre er det sværere at anbefale Apple TV 4K.På samme måde som den nye iPhone 8 og 8 Plus er næsten tro kopier af iPhone 7 og 7 Plus, er det nye Apple TV 4K identisk med sidste års FHD-model.Da jeg havde afmonteret mit gamle Apple TV fra 2016 og skulle til at sætte det andet i, blev jeg i tvivl om, hvilken af de to sorte bokse, der reelt set var den nye.Støv på den sorte plast afslørede den gamle model, og den eneste reelle forskel på udseendet er i bunden, hvor Apple-logoet nu er mat og ikke skinnende.Derudover er alt, som det plejer. Der er de samme porte på bagsiden, omend HDMI-porten er opdateret til at kunne udsende 4K-signal, og fjernbetjeningen er opdateret, så “Menu”-knappen nu er omkranset af en hvid ring. Det gør den markant lettere at fumle med i mørket, og det er en god lille detalje.Det nye Apple TV 4K kan, som navnet antyder, vise 4K-indhold.Det gør den via iTunes i tvOS eller via apps. I første omgang er det kun Netflix, der har 4K-indhold (til 120 kroner om måneden fremfor 100 kroner), og Amazon er også på vej med 4K-indhold.Dertil kommer, at 4K-videoerne også kan vise HDR-kvalitet, hvilket sammen med den høje opløsning vil gøre videoerne endnu flottere.Som en af de eneste bokse understøtter det nye Apple TV 4K både den brede HDR10-standard og Dolby Vision alt efter, hvad dit fjernsyn benytter.Desværre kan den ikke vise YouTube i 4K-opløsning, selvom YouTube er en af de tjenester, hvor der ligger allermest 4K-indhold. Grunden til dette er, at YouTube benytter sig af sin egen 4K-komprimeringsstandard kaldet VP9, imens Apple TV’et kun understøtter den mere gængse HEVC 256.Apple fortæller, at Google bare kan benytte sig af den standard, som alle andre bruger, og Google skriver, at Apple er velkommen til at understøtte VP9.Forvent derfor ikke 4K-YouTube på Apple TV i den nærmeste fremtid. Hvis du vil have 4K-indhold fra YouTube, så køb dig en billig ChromeCast Ultra.Dertil kommer en ny A10 Fusion-processor, som du også finder i en iPad Pro. Hvis du kun har tænkt dig at benytte dig af Apple TV’et til streaming, vil du næppe opleve en forskel overhovedet.Den stærkere processor bruges til at vise 4K-indholdet, men er du en af dem, der vil bruge Apple TV’et som en konsol, vil det også give flottere spil.Normalt er 4K-indhold særskilte titler og ofte dyrere at købe på diverse tjenester ligesom på fysiske medier, men her overrasker Apple positivt.Har du allerede købt en film i iTunes, og som allerede nu findes i 4K, opgraderes den automatisk til 4K-kvalitet. Også hvis en given film om et par måneder opgraderes til 4K, bliver den stadig automatisk opgraderet gratis.Derudover koster en FHD-film og en 4K/HDR-film præcis det samme.Go’ stil, Apple.Dog mangler en del film i 4K-opløsning, heriblandt Disneys film. Det betyder, at du ikke skal forvente at se Star Wars eller Avengers i 4K-opløsning foreløbig via iTunes.For at streame 4K-indhold til dit Apple TV anbefaler Apple en 25 Mbit-forbindelse.Vi oplever ikke, at Apple TV’et streamer et flottere 4K-billede end eksempelvis en Chromecast Ultra via Netflix, men det er mest fordi, at begge allerede gør det ganske fortræffeligt.Vi har testet det nye Apple TV på både skribentens ældre Philips 4K-tv uden HDR og på et mere frisk Samsung 4K/HDR-tv, og vi vil klart sige, at det er HDR-delen, der gør den største forskel.HDR giver markant større kontraster mellem mørke og lyse områder og et større farvespektrum. Rød er ikke bare rød, men vises i flere nuancer på et HDR-billede.Har du et HDR-TV, er Apple TV 4K godt givet ud, mens effekten er mindre tydelig på et 4K-TVHDR.Modsat andre TV-bokse opskalerer selve Apple TV 4K alt almindelig FHD-indhold op til HDR.Det vil sige, at almindeligt FHD-indhold opskaleres til 4K HDR alt efter, hvad dit tv understøtter.Menuer, screensavers og lignende har Apple allerede opgraderet til 4K, men ser du en video via DR TV eller TV2 Play-appen, bliver den opskaleret.Det fungerer okay, men nogle gange bliver det opskalerede, efterbehandlede billede en smule for behandlet og ser lidt uskarpt ud. I starten sad vi i stuen og følte, at det almindelige FHD-indhold via TV2 Play faktisk var pænere på det gamle Apple TV.Det er langt fra alle, der bør købe sig et Apple TV 4K.Hvis du allerede ejer et Apple TV fra 2016, er der ingen grund til at styrke ud og købe nyt, men et Apple TV 4K, vil være en fin tilføjelse til et nyindkøbt 4K/HDR-TV.Hvis du bare leder efter mulighed for at streame 4K-indhold fra YouTube eller Netflix, vil en billigere Chromecast Ultra klare den opgave lige så let og markant billige.En Chromecast Ultra koster omkring 630 kroner. Det nye Apple TV 4K koster 1.499 kroner.Ønsker du derimod en fuld tv-boks-oplevelse, og har du allerede andet Apple-udstyr i hjemmet og har investeret i iTunes-film, så er Apple TV 4K et must have til dit allerede eksisterede 4K/HDR-TV.Men overvej lige igen, om du kan klare dig med en billigere Chromecast Ultra.