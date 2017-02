EU vil tvinge Netflix på plads: Må ikke begrænse din adgang til indhold

Et teknisk krav fra EU til Netflix og andre streaming-udbydere vil fra næste år betyde, at du kan se det samme Netflix-indhold på rejsen som derhjemme. EU-lovarbejdet sætter gang i spekulationerne om danskernes adgang til det amerikanske Netflix-indhold.

EU er ved at lægge sidste hånd på et lovgivningsarbejde, som skal tvinge Netflix og andre streamingudbydere til at åbne for den Netflix-version, som du kender hjemme fra privaten.Med de nye regler vil EU tvinge streamingudbydere som Netflix til at stoppe med at benytte IP-adresser til at identificere brugere og deres nationalitet eller deres opholdssted med.I stedet skal rettighedhaverne benytte, hvad EU kalder for "rimelige og afpassede foranstaltninger", når Netflix-brugere skal identificeres.Disse foranstaltninger kan indebære kontrol af elektroniske betalingsoplysninger fra ens dankort, adresseoplysninger og IP-kontrol af, hvor man oftest ser Netflix.Det skriver The Independent Det igangværende EU-arbejde har altså til hensigt at lade europæere i andre EU-lande se det indhold, de også kan se i deres hjemland.En sideeffekt af lovgivningen kan dog blive, at Netflix og andre streamingudbydere åbner for hele deres bagkatalog.Hvis dette sker, vil det betyde, at danskere og andre EU-borgere kan se alle de serier og film, som i dag kun er forbeholdt eksempelvis amerikanerne, som har et markant større udvalg at vælge fra.Indtil for nyligt har en stor udbyder af streaming-indhold som Netflix taget det rimelig roligt, når folk hentede den amerikanske version af tjenesten til Danmark igennem eksempelvis VPN-tjenester for at se de mange underholdningstilbud.Grundet pres fra rettighedshaverne bag film og tv-serierne på streamingtjenesten, har Netflix dog gjort mange ihærdige forsøg på at lukke den bagdør til indholdet, som rettighedshaverne har ønsket drysset langsomt ud på flere regioner.Læs også: Netflix' store dilemma: Vil både lukke VPN-forbindelser og give dig alverdens tv-indhold Hvorvidt åbningen for alt indholdet så også sker, er indtil videre kun spekulationer.EU-arbejdet med sætte en stopklods har været gang i længere tid, som du kan læse mere om her: Din konto til Netflix og HBO skal fungere i alle EU-lande Hvordan og om det kommende europæiske streaming-lovarbejde i praksis vil påvirke indholdsudbuddet, bliver vi en hel del klogere på, når lover formentlig træder i kraft i 2018.Indtil videre mangler der endnu godkendelse fra EU's Retsudvalg, Parlamentet og Det Europæiske Råd.