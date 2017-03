Nu kan de bade i penge: Mød dem der har scoret kassen på Snapchats vilde børsnotering

Snapchats børsnotering har sendt endnu en omgang pengeregn udover Silicon Valley. Blandt dem, der har scoret kassen, finder vi Snapchats ansatte, investeringsselskaber og en katolsk privatskole.

Annonce:



Annonce:



Kæmpe-aftale til milliarder: Snapchat lægger al data i Googles hænder

Torsdag gik virksomheden bag den populære kamera-app Snapchat, Snap Inc, på børsen, og med et slag blev der sendt en sand pengeregn udover Silicon Valley, og en helt ny gruppe af milliardærer blev skabt.Efter børsnoteringen steg aktiekursen med 44 procent, og da børsen lukkede sent torsdag aften havde Snap Inc. en børsværdi på 240 milliarder danske kroner.Dermed er Snapchat allerede nu tre gange så meget værd som Twitter og knap dobbelt så meget værd som danske Mærsk.Den enkeltperson, der har indkasseret den største gevinst på Snap Incs børsnotering, er virksomhedens 26-årige stifter og administrerende direktør Evan Spiegel.Ifølge Silicon Valley-mediet The Information ejer han nu 247 millioner aktier til en samlet værdi på knap 42 milliarder danske kroner.Herefter kommer Spiegels medstifter Robert Murphy, der ejer 210 millioner aktier til en samlet værdi på 36 milliarder danske kroner.Den trejde på listen er 39-årige Imran Khan, der er født i Bangladesh og ifølge Business Insider blot har været ansat i Snap Inc i knap to år og har en fortid i finansverdenen.Han har i dag titel som chef-strateg og hans aktier har i skrivende stund en værdi på knap 2,7 milliarder kroner.På de følgende 11 pladser kommer ifølge The Information en lang række medarbejdere hos Snap Inc, der hver især har tjent mellem 1,5 milliarder kroner og 11 millioner kroner.Udover de ansatte i Snap Inc. har en lang række venturekapitalvirksomheder også scoret kassen på børsnoteringen.Her i blandt venturekapitalvirksomhederne Lightspeed Ventures og Benchmark Capital.Førstnævnte har forvandlet en investering på 56 millioner danske kroner til knap 14 milliarder kroner, mens Bechmark Capital investerede 170 millioner kroner. En investering der nu er 22 milliarder kroner værd.I den mere kuriøse afdeling kan den katolsk privatskole Saint Francis High School i Mountain View i Silicon Valley også indkassere et millionbeløb på børsnoteringen.Ifølge et brev til forældrene , som skolen har offentliggjort, investerede skolen 15.000 dollar i Snapchat. Penge der kom fra en særlig vækstfond, som skolen har oprettet.Skolen oplyser ikke præcis, hvor stor gevinsten er, men ifølge flere amerikanske medier er der tale om en gevinst på millioner af dollar. Penge der nu skal bruges på at gøre det billigere for eleverne at gå på skolen.Skolens investering skete på foranledning af grundlæggeren af venturekapitalfirmaet Lightspeed Venture, Barry Eggers, der har haft to børn på skolen.Til det amerikanske erhvervsmedie QZ siger han, at skolens investering og efterfølgende gevinst er uden fortilfælde for en amerikansk high school.Det er dog langt første gang, at en tech-investeringer resulterer i uventede milliongevinster.Da Facebook blev børsnoteret i 2012 scorede en grafittimaler et milliardbeløb på børsnoteringen.Han havde nogle år tidligere løst en opgave for Facebook og valgt at få en del af sin betaling af aktier i den på det tidspunkt helt unge iværksættervirksomhed.