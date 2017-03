Forbrugerrådet i hårdt angreb på Googles datahøst - bliver anmeldt til Datatilsynet for at krænke danskernes privatliv

Ifølge Forbrugerrådet Tænk krænker Google danskernes privatliv.

Den danske forbrugerorganisation Forbrugerrådet Tænk har anmeldt Google til Datatilsynet for brud på persondataloven.Ifølge Forbrugerrådet gør Google sig skyldig i at gemme detaljerede og meget præcise data om danskernes søgehistorisk samt gps-data i adskillige år."Hvilke ord man søger på, og hvor man opholder sig, er meget personlige oplysninger, som det ikke er i orden, at Google gemmer tidsubegrænset.""Udover det åbenlyst ubehagelige i, at ens gøren og laden i mindste detaljer bliver registreret og gemt i årevis, er der en risiko for, at oplysninger om fx hvornår man er hjemme, hvornår man er på arbejde, hvornår man henter børn og hvem man besøger, kan misbruges af uvedkommende, der tiltvinger sig adgang til ens Google-konto," lyder det fra Anja Philip, formand for Forbrugerrådet Tænk, i en pressemeddelelse.Forbrugerrådet vurderer, at der er en risiko for, at de mange data om brugerne kan misbruges af it-kriminelle eller misbruges til kommercielle formål.Dataindsamling spiller i dag en nøglerolle i mange moderne internettjenester.Den rolle forventes at blive endnu større i fremtiden, hvor vi formodentligt vil komme til at se et stort boom i tjenester, der baserer sig på kunstig intelligens.Forbrugerrådet Tænk oplyser dog i pressemeddelelsen, at organisationen hverken er modstander af dataindsamling eller målrettet markedsføring. Men ifølge organisationen er Google ubegrænsede dataindsamling ude af propertioner.Google understreger dog, at brugerne har mulighed for at fravælge at Google får adgang til deres placeringsdata.Det oplyser Googles kommunikationschef i Nordeuropa Mark Jensen i en e-mail til DR.dk , hvor han også hævder, at dataindsamling er nødvendig for at sikre, at brugerne har til den bedst mulige tjeneste."Grunden til, at vi gemmer data - såsom placerings- eller søgehistorik - er, at vores tjenester fungerer bedre og giver brugeren adgang til nyttige funktioner som eksempelvis lokale anbefalinger baseret på steder, som brugeren tidligere har besøgt, eller trafikmeldinger om brugerens daglige pendlerrute," lyder det i Googles mail-svar til DR.dk.