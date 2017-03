Samsung og Aalborg Universitet indgår stort samarbejde: "Vores studerende gik jo alligevel hele tiden over gaden og spurgte, om de ikke nok måtte låne nogle VR-briller"

Der mangler indhold til VR-headsets, og det skal studerende fra Aalborg Universitet være med til at udvikle. Foto: Morten Sahl Madsen

Samsung og Aalborg Universitet åbner i samarbejde et nyt innovationslab hos AAU i København. Målet er at give de studerende bedre muligheder for at udvikle til fremtidens medier.

En gruppe studerende har udviklet en dragt, der i realtid kan registrere kropsbevægelser og overføre dem til en digital figur. Gruppen har selv benyttet teknologien til et digitalt teater, og har formået af få prisen ned til en tiendedel af de eksisterende dragter med samme funktioner. Foto: Morten Sahl Madsen

De studerende her benyttede det indbyggede kamera i Samsungs S7-telefon i headsettet til at registrere symboler i realtid, der blev omdannet til animerede blomster, regnvejr eller tåge. De studerendes tanker var at benytte teknologien til blandt andet koncerter. Foto: Morten Sahl Madsen

Afstanden mellem Samsungs gamle hovedkvarter og Aalborg Universitets københavnske afdeling i Sydhavnen er ikke mere end et lyskryds og to parkeringspladser.Og nu er afstanden blevet endnu kortere. AAU har indgået et samarbejde med Samsung for at fremme udviklingen og forskingen i nye medieteknologier med fokus på virtual reality (VR)."Det begyndte med, at vores studerende kom til os og spurgte, om de ikke måtte gå over vejen til Samsung og spørge, om de måtte låne nogle VR-briller. Det gav vi lov til mod den forudsætning, at de huskede at spørge pænt," forklarer lektor Henrik Schønau Fog ved åbningen af det nye innovationslab, SMILE, på AAU i København.Efter gentagne besøg af studerende tog Samsung selv kontakt til AAU for at drøfte om et større samarbejde, hvilket to år senere blev til SMILE-Lab, et innovationslab, der i første omgang får fokus på virtual reality og dets evner og udfordringer.Det nye samarbejde skal resultere i studerende, som i højere grad kan teste og efterprøve deres ideer og projekter med tidssvarende teknologi, heriblandt 360-kameraer, VR-briller og en ny video-væg bestående af store, buede Samsung-skærme.Ifølge leder for instituttet for arkitektur, design og medieteknologi, Hans Jørgen Andersen, har Samsung lagt udstyr for 700.000 hos Aalborg UniversitetVirtual reality og augmented reality venter stadig på deres store gennembrud, men ifølge Claus Holm, dansk landechef for Samsung, er virksomhederne parate til at hoppe med på bølgen, hvis indholdet findes.I forbindelse med SMILE-Lab vil Samsung også hjælpe de studerende med kontakter til det private erhvervsliv."Det handler om at fremme de unges muligheder ved at give dem de bedste muligheder i deres uddannelse, men samtidig vil vi også være bindeleddet til erhvervslivet til de projekter, som der virkelig har potentiale," siger Claus Holm, dansk landechef for Samsung, til Computerworld.Samsung er selv producent af nogle af VR-headsets, der fungerer sammen med Samsung-telefoner."Vi har jo selvfølgelig en stor interesse i at udvikle VR i den rigtige retning og få mere indhold til platformen, og der er mange virksomheder, som gerne vil have fingre i nogle, der kan noget med VR. Teknologien er klart foran indholdet i øjeblikket, og de unge er jo fyldte med gode ideer," siger Claus Holm.Ved åbningen af SMILE-innovationslaboratoriummet var de studerende fra universitetets forskellige uddannelser klar til at vise frem, hvad VR og anden moderne teknologi kan bruges til.Blandt andet havde en gruppe andre studerende undersøgt påstandene om 360-graders film set igennem VR-briller.Påstande som blandt andet lyder, at du ikke kan klippe i en 360-graders film, uden at det bliver forvirrende og kvalmende for seeren, hvilket de studerende modbeviste med en 360-graders kortfilm.Store Hollywood-instruktører som Jon Favreau, manden bag genindspilningen af Junglebogen og Iron Man-filmene, er hoppet på VR-vognen og er på vej med større produktioner.Andre studerende havde produceret en kortfilm, hvor man via 360-graders kamera og et VR-headset kunne se gennemførslen af en kidnapning, eller en anden video, hvor du lidt mindre kontroversielt, men lige så dramatisk kunne opleve, hvordan det er at være målmand, når en håndbold kommer susende forbi dit hoved.Også AAU's spilorientede uddannelse får adgang til SMILE-Lab.