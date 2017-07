iOS 11 Beta prøvekørt: iPad-brugere kan godt begynde at glæde sig

Til september kommer iOS 11. Nyheden er særligt rettet mod iPad-brugere, og efter at have prøvet betaen i en uge, er vi positivt stemt.

Annonce:



Annonce:

Annonceindlæg fra IDG Kurser Mange virksomheder er bagud med EU-persondataforordningen - det kan blive dyrt Bliv klar til EU's persondataforordning (GDPR) inden den træder i kraft 25. maj 2018 | Læs mere

En lille, men vigtig ny funktion er forbedret skærmbilledekopiering. Knipser du et screenshot, har du nu mulighed for at lave noteringer eller tilpasse screenshottet, så det ikke tager hele skærmen. Det er virkelig brugbart, men også en funktion, som vi har set på flere Android-enheder i flere år.

Du kan allerede nu afprøve iOS 11, hvis du er frisk på lidt beta-software med dertilhørende fejl og mangler.

Faktisk er det en af de mest stabile åbne betaer fra Apple, vi endnu har oplevet.

Vær dog bevidst om, at fejl kan forekomme, og apps kan give problemer, da de måske endnu ikke er optimeret til den nye version.

Så er du advaret.

- Tilmeld dit Apple-ID til iOS beta-program (

)

- Du bør foretage en backup af din enhed

-

via dette link og hent ny profil

- Nu vil enheden få tilbudt public betas af iOS 11 via Indstillinger > Opdateringer.

Og lad os så gå i krig med den nye version. Vi ser hovedsageligt på opdateringen via en iPad Pro 10,5.





Her kan du indsætte flere apps end tidligere i bjælkens venstre del, og de aktive og senest tilgåede apps vises i den højre del.



Ligeledes er bjælken altid tilgængelig ved at stryge op fra bunden af skærmen, så du nemt kan skifte imellem apps.



Læs også: Apples nye iOS 11 kommer med et ultimativt krav til alle apps: Se om dine egne apps overlever Det første, du mødes med efter den nye opdatering. er en ny bjælke til alle dine apps på forsiden/skrivebordet/eller hvad man nu skal kalde det.Her kan du indsætte flere apps end tidligere i bjælkens venstre del, og de aktive og senest tilgåede apps vises i den højre del.Ligeledes er bjælken altid tilgængelig ved at stryge op fra bunden af skærmen, så du nemt kan skifte imellem apps.

Ny app-dock

Bliver du ved med at stryge fingeren opad eller trykker to gange hurtigt på hjem-knappen, får du adgang til den nye app-oversigt.



Her vises alle dine apps ikke længere i en lamel-gardininspireret oversigt, men i stedet som små vinduer.



Det fungerer langt bedre, om end det er mindre visuelt imponerende. Funktion over form. Det er godt.

Forbedret oversigt over aktive apps.

Yderst til højre finder du også det nye kontrolcenter.



Det består nu af enkelte firkantede ikoner med afrundede hjørner i forskellige størrelser, og visuelt er det et usammenhængende makværk uden nogle former for symmetri. En hvis Jobs ville have vendt sig i graven over det her.



Omvendt fungerer det fremragende. Du kan hurtigere skifte lys- eller lydstyrke ved at glide fingeren hen over de aflange ikoner, og holder du fingeren på eksempelvis afspilningsfeltet, åbner det op som havde skærmen 3D-touch som på de nye iPhones, så du har flere muligheder.



Det spiller, men det er stadig ikke udnyttet godt nok.



Eksempelvis kan du stadig ikke holde fingeren nede på hverken WiFi- eller Bluetooth-ikonet og vælge enheder eller netværk herfra, så du slipper for at gå ind i indstillingerne bare for at forbinde til en højttaler.



Det er en funktion, som længe har fungeret på Android-enheder og på både Windows- og Mac-computere.

Forbedret kontrolcenter. Hold fingeren inde på et ikon for at få adgang til flere indstillinger.

Det lægger op til næste emne: Bedre multitasking. Før i tiden skulle du stryge fingeren ind fra højre for at åbne fanen for multitasking-apps, men det er nu ændret.



I stedet skal du stryge fingeren op fra bunden for at finde docken, tage fat i en app og trække den ind på “skrivebordet.”



Apps kan enten afvikles to på samme vid (splitscreen), og du kan endda have en tredje app til at svæve over de andre.



Det er stadig ikke lige så frit og tilgængeligt, som på en pc eller Mac-computer, men det er en klar forbedring i forhold til tidligere. Har du to apps åbne på samme tid, gemmes dette også i app-oversigten, så du nemt kan få adgang til dem igen, uden at du behøver sætte dem op igen.



Dog er det hele lidt kompliceret og kontraintuitivt. Der er intet, der guider dig til, hvordan det fungerer, og du kommer nemt til at åbne meddelelsesoversigten i stedet, når du forsøger at få to apps til dele skærmen.

Bedre multitasking-muligheder. Her er der tre apps åbne på samme tid.





Har du Safari og Noter åben på samme tid, kan du trække et link eller foto direkte over i Noter.



Det lyder som en banalitet, men det er så godt eksekveret og intuitivt, at det ikke ses lignende på nogle andre tablet-enheder. Du kan endda have markeret et billede og “holde” det med den ene finger og vælge flere filer med den anden hånd.



Det er befriende ikke længere at skulle holde fingeren længe på linket, trykke gem link, holde fingeren længe i mailklienten og trykke indsæt link. Nu kan du bare trække linket fra Safari og direkte over i Mail-klienten.



Læs også: Lagerplads i skyen: Det koster lagerplads i skyen hos Google, Microsoft, Apple og de andre Den måske mest revolutionerende funktion er dog evnen til at kopiere og flytte filer på tværs af apps.Har du Safari og Noter åben på samme tid, kan du trække et link eller foto direkte over i Noter.Det lyder som en banalitet, men det er så godt eksekveret og intuitivt, at det ikke ses lignende på nogle andre tablet-enheder. Du kan endda have markeret et billede og “holde” det med den ene finger og vælge flere filer med den anden hånd.Det er befriende ikke længere at skulle holde fingeren længe på linket, trykke gem link, holde fingeren længe i mailklienten og trykke indsæt link. Nu kan du bare trække linket fra Safari og direkte over i Mail-klienten.

Ved at holde fingeren på en fil, kan du vælge flere filer at kopiere eller flytte med en anden. Det fungerer fremragende.

du kan trække et billede eller link direkte fra Safari og over i en mail.

Apples app-butik har også fået sig en overhaling. Et helt nyt meget moderne og minimalistisk design pryder nu app-butikken, hvor apps nu i højere grad bliver anbefalet af “redaktører,” og der er nu en dedikeret spil-side.



Jeg vil kalde appen for overdesignet, ogg noget af overskueligheden fra tidligere er forsvundet.

Ny app-butik

Apples meddelelsescenter (stryg ned fra toppen), er nu bogstaveligt talt login-skærmen og indeholder blandt andet en meddelelseshistorik over advarsler og beskeder fra de sidste år dage.



Widget-oversigten (stryg fra venstre) er stadig det samme.

Ny historik over tidligere app-beskeder.

Også tastaturet har fået en omgang. Her kan du nu tilgå de mest benyttede tegn ved at stryge nedad på hver tast.



Det kræver igen lidt tilvænning, men det betyder også, at man ikke længere behøver hoppe ind i en særskilt oversigt for at lave en parentes.



Af hjertet tak.

ved at stryge fingeren opad på en tast, kan du hurtigt indsætte et alternativt tegn. Længe ventet.





Siri er blevet opdateret, men ikke så meget at vi har kunne mærke det, og du kan nu skanne dokumenter direkte fra Apples Noter-app. Det sparer dig for at hente en tredje-part app.



Benytter du en iPhone i bilen med Apple Carplay, kan du nu aktivere "Forstyr ikke"-funktionen, så du automatisk sender en besked tilbage til folk om, at du kører bil og derfor ikke kan svare.



Og mange, mange flere små elementer.



Alt i alt er iOS 11 en stor opdatering til iPad-brugere, og den nye opsætning vil kræve en tilvænning.



iOS 11 vil gøre en iPad langt mere brugbar som erstatning for en pc, men de fleste vil stadig opleve tidspunkter, hvor en pc stadig giver mere mening.



Opdateringen udkommer til september.



Har du selv prøvet iOS 11 betaen, så skriv gerne dine oplevelser i kommentarfeltet.



Læs også: Krystalklart efter Apple-konference: Tre grunde til at Apples næste store satsning bliver AR og VR Der er også en række andre funktioner, nyheder og opdateringer.Siri er blevet opdateret, men ikke så meget at vi har kunne mærke det, og du kan nu skanne dokumenter direkte fra Apples Noter-app. Det sparer dig for at hente en tredje-part app.Benytter du en iPhone i bilen med Apple Carplay, kan du nu aktivere "Forstyr ikke"-funktionen, så du automatisk sender en besked tilbage til folk om, at du kører bil og derfor ikke kan svare.Og mange, mange flere små elementer.Alt i alt er iOS 11 en stor opdatering til iPad-brugere, og den nye opsætning vil kræve en tilvænning.iOS 11 vil gøre en iPad langt mere brugbar som erstatning for en pc, men de fleste vil stadig opleve tidspunkter, hvor en pc stadig giver mere mening.Opdateringen udkommer til september.

Den næste store opdatering til iOS-systemet på iPhones og iPad hedder iOS 11, den og kommer til efteråret - formodentligt i september.Det er en opdatering, som er fyldt med små og store nyheder, men den er uden de store grafiske eller funktionsmæssige ændringer.Faktisk er der næsten intet sket med iOS’ design siden iOS 7, der kom tilbage i 2013.Har du en iPhone, vil iOS 11 måske virke en smule skuffende og uden de store nyheder.Omvendt ser det ud på en iPad.Faktisk lader iOS 11 til at være en iPad-centreret opdatering, der forsøger at gøre iPad’en mere pc-agtig, og på den måde addressere den kritik, der ofte rettes mod særligt iPad Pro’erne: At de ikke er “Pro” nok og ikke kan erstatte en pc, som Apple ellers proklamerer.Vi har taget et kig i iOS 11 og samlet nogle af de største nyheder herunder.Og vi vil allerede nu sige, at hvis du er ivrig iPad-bruger, så kan du godt glæde dig til september.En af de største nyheder ved iOS 11 er adgang til en egentlig filoversigt.Tidligere har du kun haft adgang til fotos via Fotos-appen eller dokumenter via iCloud, men nu findes der en ægte og ganske brugbar fil-adgang kaldet Arkiver.I appen har du let oversigt over diverse mapper, som du selv kan sætte op på din iPad og iCloud, men også i andre cloud-tjenester som OneDrive, Dropbox og Google Drive.Appen er let og overskuelig, og det gør det markant lettere at finde og organisere sine filer på kryds og tværs. Det er en klar forbedring af iPad’en (og iPhonen) og vil klart forbedre iPad’ens evne til at erstatte en pc for nogle.