Få måneder før den store iPhone-lancering: Uklarhed om tre nøglefunktioner kan få store konsekvenser

Apple kan sætte ny børsrekord med en succesfuld iPhone-lancering, men ifølge rygtebørsen kan en række produktionsproblemer kaste grus i maskineriet.

"De mange problemer kort før lanceringen betyder ifølge Fast Companys kilde, at der hersker en “følelse af panik” blandt de ansatte."

Der er blot få måneder til, at Apple ventes at lancere den næste iPhone.På denne tid af året plejer vi takket være de mange rygtestrømme at have et relativt klart billede af, hvordan den nye iPhone kommer til at se ud.Men i år tegner rygterne ikke noget entydigt billede.Tværtimod peger mange rygter på, at der til det sidste er stor usikkerhed om en række af nøglefunktionerne i den kommende telefon.Den nye iPhone bliver ofte omtalt som iPhone 8 eller iPhone X, og det er blevet forudset , at Apple i anledningen af iPhonens 10 års jubilæum har noget ekstraordinært stort i vente.iPhonen står i dag for 2/3 af Apples omsætning og flere analytikere i finansverdenen har vurderet , at en succesfuld lancering af en ny Phone kan betyde, at Apple bliver verdens første virksomhed, der opnår en børsværdi på over én billion dollar (1.000.000.000.000 dollar, red).Men ifølge adskillige rygter står Apple med en række udfordringer, der kan kaste grus i maskineriet:Alle rygter peger på, at den nye iPhone vil få en OLED-skærm, der fylder hele telefonens front, og det blev allerede sidste år rapporteret af koreanske medier, at Apple har lagt en kæmpe ordre på OLED-skærme fra Samsung.Men det nye skærmdesign betyder samtidig, at Apple må finde en ny placering til fingeraftryksskanneren, Touch ID, på telefonens front.Touch ID er en afgørende sikkerhedsforanstaltning for Apple, og den er blandt andet en central del af sikkerheden i Apples betalingsløsning, Apple Pay, og derfor kan Apple ikke skrotte den uden at have et skudsikkert alternativ.Apple har eksempelviset patent på en løsning, hvor fingeraftrykssensoren i stedet bliver integreret i skærmen.En løsning som Apple angiveligt arbejder på at få klar til den kommende iPhone, men som dog også menes at være behæftet med visse udviklingsproblemer.Analytikere med speciale i Apples supply-chain har påpeget , at Apple har problemer med at producere Touch ID-sensoren i tiltrækkelig høj volumen.Samtidig skriver en række analytikere ifølge den amerikanske investerings-avis Barrons i en ny rapport, at Apple blot har få uger til at fikse problemerne med Touch ID-sensoren, hvis Apple i det kommende kvartal skal være i stand til at levere og sælge iPhones i det antal, som investorerne er blevet stillet udsigt.Der måske også er årsagen til, at lækkede dele fra Apples producenter i Kina antyder, at Apple arbejder med to mulige design på den næste iPhone.Én hvor Touch ID-sensoren sandsynligvis vil blive integreret i skærmen og et andet design, hvor Touch ID-sensoren er placeret på telefonens bagside, som det kendes fra flere Android-telefoner såsom Huaweis.For nylig skrev Bloomberg , der normalt er en troværdig kilde til Apple-rygter, at Apple arbejder med en ny avanceret ansigtsgenkendelses-teknologi.En teknologi som muligvis kan være udset til at erstatte Touch ID.Apples ansigtsgenkendelses funktion gør det ifølge Bloomberg muligt at oplåse telefonen i løbet af ganske få hundrede millisekunder.Den nye teknologi skanner desuden ansigtet i tre dimensioner, hvilket bør betyde, at den også kan skanne i dybden og dermed er betydelig mere sikker end en den ansigtsgenkendelses-funktion, der findes i Samsungs anmelderroste Galaxy S8+.Ifølge Bloomberg er dog uvist om teknologien, når at blive klar til den næste udgave af iPhonen.Der har været vedholdende rygter om, at den næste iPhone vil gøre brug af trådløs-opladning, hvor telefonen eksempelvis kan lades op ved at placere den på en oplademåtte.Apples Apple Watch kan oplades på lignendes måde, og konkurrende telefoner har i årevis budt på lignende funktioner.Men ikke desto mindre skriver det amerikanske magasin Fast Company , at softwareproblemer betyder, at den trådløse opladning endnu ikke fungerer optimalt.Derfor kan Apple vælge at lancere telefonen med teknologien indbygget, men først aktiverer den med en software-opdatering efter lanceringen.Det samme kan ifølge Fast Company være tilfældet med den førnævnte ansigtsskanning.Her skriver det amerikanske magasin, at Apple har problemer med at få de sensorer, der gør teknologien mulig til at virke pålideligt. Derfor kan Apple også her lancere telefonen med sensorerne indbygget, men først aktivere dem senere via en softwareopdating.Fast Company påpeger ligeledes, at Apple har udfordringer med at få produceret de nye OLED skærme i tilstrækkeligt stort antal.De mange problemer kort før lanceringen betyder ifølge Fast Companys kilde, at der hersker en “følelse af panik” blandt de ansatte, der arbejder med udviklingen af den nye iPhone.Skal vi tro rygtestrømmen har Apple endnu ikke låst sig fast på et endeligt design, selvom den nye iPhone står overfor en lanceringen i starten af september.Usikkerheden kan sætte Apple i en vanskelig situation, hvor virksomheden enten skal forcere udviklingen og satse på at lancere en telefon med teknologier, der endnu ikke er ordentligt afprøvet eller omvendt lancere en telefon, der kun byder på få nyskabelser.Sidstnævnte mulighed betyder, at Apple løber risikoen for at sakke bagud i teknologikapløbet mod Samsung og Google, hvor sidstnævnte er på trapperne med den næste version af sin såkaldte Pixel-telefon.Mens den førstnævnte vej betyder at Apple risikerer at sende en fejlbehæftet telefonen på gaden.Her så vi med Samsungs Note 7-fadæse, hvor galt den slags kan gå.Her led Samsung et gigantisk tab, da en række telefonen spontant brød i brand og tvang virksomheden til at tilbagetrække millioner af telefoner.Det amerikanske medie Bloomberg har tidligere rapporteret, at fadæsen netop skyldes, at ledelsen i Samsung i et forsøg på at overhale Appes iPhone-lancering valgte accellere udviklingen af telefonen, hvilket kan have været en medvirkende årsag til at fejlen ikke blev opdaget i tiden.