Se listen: Her er Danmarks dygtigste danske it-forhandlere

Top 100: 31 danske it-forhandlere er med i dette års Top 100-undersøgelse. Her kan du se, hvordan forhandlerne klarer sig i den hårde konkurrence om at få danske forbrugere og virksomheder som kunder.

Resultat af primær drift i forhold til lønomkostninger.

Overskud efter renter og før skat i forhold til årets gennemsnitlige egenkapital.

Resultat af primær drift i forhold til aktiver.

Vækst i primær drift.

Virksomhed Sovereign-score Lomax A/S 326 Descom A/S 352 Danoffice IT ApS 440 NTI Cadcenter A/S 450 Crayon A/S 467 Edgemo A/S 472 Proshop ApS 602 Rantek A/S 631 Kompetera A/S 647 Dustin A/S 650 Labtech Data A/S 653 Loop Partners ApS 695 Komplex it ApS 720 Dectel A/S 757 BAE Systems Applied Intelligence A/S 779 Kimbrer Computer ApS 857 NetSolutions ApS 1030 Computersalg A/S 1054 Comparex Danmark ApS 1074 ED-Data A/S 1149 Atea A/S 1203 Egiss ApS 1243 Comm2ig A/S 1379 Scriptor Technology A/S 1538 3ait A/S (Informationsteknik Scandinavia) 1632 Epoka A/S 1656 Humac A/S 1724 Electronics Boutique Denmark ApS 1731 Pacco A/S 1786 Audio-visuelt Centrum A/S 1818 Danmon Group Danmark A/S 1861

Virksomhed Resultat før skat Atea A/S 58.693.000 BAE Systems Applied Intelligence A/S 56.713.000 Danoffice IT ApS 43.361.000 Lomax A/S 36.811.000 Dustin A/S 29.823.000 Proshop ApS 19.573.000 Crayon A/S 18.752.000 NTI Cadcenter A/S 18.698.000 Edgemo A/S 7.651.000

De danske it-forhandlere har travlt i disse år, hvor der sælges masser af it-udstyr til både danske forbrugere og virksomheder.Forhandlerne må dog også forholde sig til en hård konkurrence på markedet. De kæmper ikke bare imod andre danske forhandlere, men også imod en lang række udenlandske forhandlere, der ofte har skræmmende store muskler at spille med.I Computerworlds nye Top 100-undersøgelse har vi analyseret de seneste to årsregnskaber fra 499 danske it-virksomheder. Heriblandt er der 31 virksomheder registreret i kategorien forhandlere.Vi har foretaget en nærmere analyse af regnskaberne fra de 31 forhandlere.Der er en række krav til de virksomheder, der indgår i undersøgelsen. For at være med skal virksomheden enten have personaleomkostninger på 10 millioner kroner eller mere eller en opgivet omsætning på 20 millioner eller mere.Top 100 tager udgangspunkt i fire målepunkter:Herefter rangeres virksomhederne efter en såkaldt sovereign-score, summen af placeringer på de fire måleparametre. Laveste sovereign-score er det bedste resultat.Herunder kan du se, hvordan de 31 forhandlere fra Top 100-undersøgelsen klarer sig ud fra sovereign-scoren.Som det fremgår af ovenstående, er der hård kamp om førstepladsen, hvor Lomax dog lige akkurat klemmer sig ind foran Descom.Lomax leverer da også imponerende resultater med blandt andet et resultat før skat på knap 37 millioner kroner.Sovereign-scoren blot en af flere måder, man kan anskue en virksomheds succes på. En anden måde at rangere virksomhederne på er ud fra de rå resultater i regnskaberne - altså hvor mange penge, virksomhederne tjener.I forhold til resultat før skat falder Lomax lidt ned på listen, men klarer sig stadig godt i forhold til et langt større selskab som Atea.